Stravičan sudar deset vozila: Najmanje jedna osoba izgubila život

Na autoputu "Miloš Veliki" u Srbiji, u blizini Lučana kod Čačka, jutros je došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo deset vozila, pri čemu je najmanje jedna osoba izgubila život.
Prema dostupnim podacima, u nesreći je učestvovalo devet putničkih vozila i jedan kamion, pri čemu je jedna osoba poginula, dok su tri osobe zadobile povrede i prevezene u bolnicu.
Na mjesto nesreće upućene su ekipe hitne pomoći, saobraćajne policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, koje rade na zbrinjavanju povrijeđenih i osiguranju mjesta događaja.
Kako se može vidjeti na fotografijama koje je objavila instagram stranica "192.rs", u nesreći je učestvovao kamion, kao i dva putnička automobila, od kojih je vozilo marke Audi završilo u potpunosti ispod kamiona.
Na fotografijama se može vidjeti kako je na najmanje tri vozila pričinjena potpuna materijalna šteta.
Saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen.