Stravičan sudar deset vozila: Najmanje jedna osoba izgubila život

Na autoputu "Miloš Veliki" u Srbiji, u blizini Lučana kod Čačka, jutros je došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo deset vozila, pri čemu je najmanje jedna osoba izgubila život.

Prema dostupnim podacima, u nesreći je učestvovalo devet putničkih vozila i jedan kamion, pri čemu je jedna osoba poginula, dok su tri osobe zadobile povrede i prevezene u bolnicu.