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Stravičan sudar deset vozila: Najmanje jedna osoba izgubila život

Prema dostupnim podacima, u nesreći je učestvovalo devet putničkih vozila i jedan kamion

Teška saobraćajna nesreća. Instagram

Dž. M.

16.1.2026

Na autoputu "Miloš Veliki" u Srbiji, u blizini Lučana kod Čačka, jutros je došlo do lančanog sudara u kojem je učestvovalo deset vozila, pri čemu je najmanje jedna osoba izgubila život.

Prema dostupnim podacima, u nesreći je učestvovalo devet putničkih vozila i jedan kamion, pri čemu je jedna osoba poginula, dok su tri osobe zadobile povrede i prevezene u bolnicu.

U nesreći je učestvovalo devet putničkih automobila i jedan kamion. Instagram

Na mjesto nesreće upućene su ekipe hitne pomoći, saobraćajne policije i vatrogasno-spasilačkih jedinica, koje rade na zbrinjavanju povrijeđenih i osiguranju mjesta događaja.

Kako se može vidjeti na fotografijama koje je objavila instagram stranica "192.rs", u nesreći je učestvovao kamion, kao i dva putnička automobila, od kojih je vozilo marke Audi završilo u potpunosti ispod kamiona.

Na fotografijama se može vidjeti kako je na najmanje tri vozila pričinjena potpuna materijalna šteta.

Saobraćaj na ovoj dionici je potpuno obustavljen.

# SRBIJA
# NESREĆA
# JEZIVO
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