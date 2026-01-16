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MJESTO LIJEŠNICA

Uznemirujuće: Pogledajte u kakvom stanju je vozilo nakon nesreće kod Maglaja u kojoj je poginula jedna osoba

Saobraćaj je jutros bio u potpunosti obustavljen na ovoj dionici i preusmjeren kroz grad Maglaj

Vozilo potpuno uništeno - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
S. S.

16.1.2026

U saobraćajnoj nesreći koja se desila jutros na magistralnom putu M-17 u mjestu Liješnica kod Maglaja poginula je jedna osoba.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, na izlazu iz tunela Sikola II prema Žepču dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali jedno teretno i putničko vozilo.

- Jedno lice je smrtno stradalo, dok je drugo lice iz ovog vozila – suvozač zadobio povrede i prebačen je u Hitnu pomoć Maglaj – potvrđeno je za „Avaz“.

Saobraćaj je jutros bio u potpunosti obustavljen na ovoj dionici i preusmjeren kroz grad Maglaj. 

# MUP ZDK
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MAGLAJ
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