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PRVOSTEPENA PRESUDA

Osuđeni Adnan Mrkva i Amel Ćapin na ukupno šest godina zatvora za poreznu utaju, oduzima im se više od tri miliona maraka

Mrkva i Ćapin te njihove firme, terete se da nisu evidentirale ostvareni prihod u poslovnim knjigama, već su u tzv. ”crnu blagajnu“

Kantonalni sud u Sarajevu. Avaz

A. O.

16.1.2026

U ponovljenom postupku, Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je prvostepenu presudu i osudio Adnanu Mrkvu i Amela Ćapina na po tri godine zatvora za krivično djelo porezna utaja. Odgvornim su proglašene i Mrkva i Mrkva Group kojima je izrečena novčana kazna u iznosu od 150.000 KM. Oslobođeni su optužbe Adis Biberović i Arif Maljić.

Od optuženih Mrkve i Ćapina trajno se oduzima 3.357.938,35 KM.

Prema navodima optužnice, Mrkva i Ćapin te njihove firme, terete se da nisu evidentirale ostvareni prihod u poslovnim knjigama, već su u tzv. ”crnu blagajnu“ polagali oko 45% od ostvarenog prihoda, odnosno, utajili porez u iznosu većem od tri miliona maraka.

# PRESUDA
# POREZNA UTAJA
# ADNAN MRKVA
# AMEL ĆAPIN
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