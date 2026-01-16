Milan Matković koji je sebi ušio usta u Vojkovićima oglašen krivim zbog napada na službenu osobu

Sud Bosne i Hercegovine je 13.1.2026., u predmetu Milan Matković, nakon održanog pretresa za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i ročišta za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Milan Matković oglašen krivim što je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo napad na službeno lice u obavljanju poslova bezbjednosti, otkrivanju ili lišenju slobode počinioca krivičnih djela iz člana 241 b. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH).

Sud je optuženom izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

Njemu se na teret stavlja da je 24.11.2024. godine oko 19:45 sati u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u Istočnom Sarajevu, nakon što mu je izvršen pretres pritvorske jedinice u kojoj isti boravi, u pronalaženju nedozvoljenih predmeta koji su tom prilikom i oduzeti, tokom sprovođenja u samicu, ozbiljno prijetio da će napasti službenu osobu u institucijama Bosne i Hercegovine, koje obavlja poslove čuvanja osoba koja su uhapšena.

Podsjećamo, Milan Matković 2023. godine u Vojkovićima u pritvorskoj jedinici nanio je sebi tjelesne povrede na način da je sebi zašio usta.

On je to uradio na način da je sebi usta probio patronom hemijske olovke i nanio sebi lakše povrede.

Čak je tražio da ga čuvari fotografiraju te pošalju fotografiju medijima. On je probio prvo donji dio usne, a zatim pokušao da ih ušije, što je šokiralo i čuvare, ali i ljekare.

Matković se ranije žalio na uslove u pritvoru.