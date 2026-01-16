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Iz Kantonalnog tužilaštva USK za "Avaz": Tužilac naredio istragu u slučaju pretučene djevojčice iz Cazina

Po zaprimanju izvještaja, postupajući tužilac će izvršiti kvalifikaciju događaja i donijeti konačnu tužilačku odluku, odgovor je na upit „Avaza"

Naređena istraga o slučaju djevojčice koja je zadobila povrede. Avaz kolaž

Piše: Amila Ovčina

16.1.2026

Vijest o fizičkom napadu na djevojčicu, koji se desio krajem oktobra 2025. godine u Cazinu, potresla je ovih dana javnost u Bosni i Hercegovini, nakon što joj je, navodno, vaspitačica zadala ogrebotine i modrice.

U potresnoj ispovijesti za „Dnevni avaz“ otac troipogodišnje djevojčice Šemso Redžić izjavio je kako je njegova kćerkica pohađala vrtić u Cazinu 12 dana te nakon što joj je, kako on tvrdi, uvidio ogrebotine i modrice koje su nastale u vrtiću, više je nije vodio tamo.

Obaviješten tužilac

Ovim povodom jučer smo uputili i upit Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

- Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona može da potvrdi da je Policijska stanica Cazin obavijestila dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona o prijavi jednog roditelja iz Cazina. Dežurni tužilac naložio je ovlaštenim službenim licima provođenje određenih istražnih radnji, a koje se i dalje poduzimaju, s ciljem utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvjetljavanja svih okolnosti prijavljenog događaja. Po zaprimanju izvještaja, postupajući tužilac će izvršiti kvalifikaciju događaja i donijeti konačnu tužilačku odluku – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“ iz ove ustanove.

Registrovan kao obrt

Iako smo pokušali stupiti u kontakt s navodnom vlasnicom vrtića Draganom Jelišić, odgovor niti kontakt-broj nismo uspjeli dobiti. 

Na internetu je moguće pronaći da je vrtić registrovan kao obrt, što je ranije potvrđeno „Dnevnom avazu“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova USK.

Prema nezvaničnim informacijama, ovaj obrt posluje od 6. novembra 2024. godine.

Podsjećamo, samohrani otac troje djece za „Dnevni avaz“ je prekjučer izjavio kako mu je djevojčica rekla da ne želi više ići u vrtić.

Primljena u bolnicu

Djevojčica je bila primljena u ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, u Urgentni centar, gdje je bila u prisustvu oca. U nalazu i mišljenju ljekara, između ostalog, navodi se da su se javili zbog povrede glave, lica te trupa.

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