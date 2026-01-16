Iz Kantonalnog tužilaštva USK za "Avaz": Tužilac naredio istragu u slučaju pretučene djevojčice iz Cazina

Vijest o fizičkom napadu na djevojčicu, koji se desio krajem oktobra 2025. godine u Cazinu, potresla je ovih dana javnost u Bosni i Hercegovini, nakon što joj je, navodno, vaspitačica zadala ogrebotine i modrice.

U potresnoj ispovijesti za „Dnevni avaz“ otac troipogodišnje djevojčice Šemso Redžić izjavio je kako je njegova kćerkica pohađala vrtić u Cazinu 12 dana te nakon što joj je, kako on tvrdi, uvidio ogrebotine i modrice koje su nastale u vrtiću, više je nije vodio tamo.

Obaviješten tužilac

Ovim povodom jučer smo uputili i upit Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

- Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona može da potvrdi da je Policijska stanica Cazin obavijestila dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona o prijavi jednog roditelja iz Cazina. Dežurni tužilac naložio je ovlaštenim službenim licima provođenje određenih istražnih radnji, a koje se i dalje poduzimaju, s ciljem utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvjetljavanja svih okolnosti prijavljenog događaja. Po zaprimanju izvještaja, postupajući tužilac će izvršiti kvalifikaciju događaja i donijeti konačnu tužilačku odluku – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“ iz ove ustanove.

Registrovan kao obrt

Iako smo pokušali stupiti u kontakt s navodnom vlasnicom vrtića Draganom Jelišić, odgovor niti kontakt-broj nismo uspjeli dobiti.

Na internetu je moguće pronaći da je vrtić registrovan kao obrt, što je ranije potvrđeno „Dnevnom avazu“ iz Ministarstva unutrašnjih poslova USK.