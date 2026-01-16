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U toku ročište Amiru Pašiću Faći koji se tereti za psihičko nasilje

U optužnici koja je proslijeđena Općinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, predloženo je produženje pritvora Amiru Pašiću, saopćeno je ranije

Sa danšnjeg ročišta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

16.1.2026

U Općinskom sudu u Sarajevu počelo je ročište optuženom Amiru Pašiću Faći kojem se na teret stavlja krivično djelo psihičko nasilje.

Općinski sud u Sarajevu jučer je potvrdio optužnicu protiv Pašića zbog ovog krivičnog djela.

- Tereti se da je tokom 2025. godine, koristeći psovke i uvrede putem društvenih mreža TikTok i YouTube, vrijeđao dostojanstvo četiri novinarke, zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH i ministra unutrašnjih poslova FBiH, čime je narušio njihov psihički integritet. Dakle, radi se o intenzivnom, senzacionalističkom, vrlo uvredljivom, ponižavajućem istupu osumnjičenog koje je usmjereno na povredu ličnosti oštećenih osoba. U optužnici koja je proslijeđena Općinskom sudu u Sarajevu na potvrđivanje, predloženo je produženje pritvora Amiru Pašiću – saopćeno je ranije iz Tužilaštva KS.

U sudnici su prisutni, između ostalih Amir Pašić kao i njegov advokat Duško Tomić.

Nakon ročišta Općinski sud u Sarajevu odlučit će o produženju pritvora. 

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# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# AMIR PAŠIĆ
# AMIR PAŠIĆ FAĆO
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