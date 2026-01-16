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FILMSKA POTJERA

Drogiran i pijan ukrao dostavno vozilo i napravio haos

Prema policijskim navodima, A. A. je ukrao dostavno vozilo koje je bilo ostavljeno s ključem u kontakt-bravi

Potjera u Novom Sadu. 192

M. Až.

16.1.2026

Policija u Novom Sadu uhapsila je muškarca inicijala A. A. (43) koji je, pod utjecajem alkohola i droge, ukrao dostavno vozilo i tokom bijega izazvao više incidenata, uključujući povređivanje jednog policajca i oštećenje nekoliko parkiranih automobila.

Iz Policijske uprave Novi Sad saopćeno je da je osumnjičeni uhapšen zbog krivičnih djela teška krađa i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti predat nadležnom tužiocu.

Prema policijskim navodima, A. A. je u naselju Detelinara ukrao dostavno vozilo koje je bilo ostavljeno s ključem u kontakt-bravi. Nakon krađe pokušao je pobjeći policiji, a tokom intervencije jedan policajac je povrijeđen.

U saopćenju se navodi da je osumnjičeni, bježeći od policije, oštetio i više parkiranih vozila, prije nego što je uhapšen na uglu ulica Rumenačka i Kornelija Stankovića.

Nakon hapšenja utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola i psihoaktivnih supstanci.

# SRBIJA
# KRAĐA
# NOVI SAD
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