Ubijen bivši fudbaler Živko Bakić: Tijelo pronađeno u šumi sa tri rane od metka

Tijelo bivšeg nogometaša Živka Bakića Žiće pronađeno je u šumi u ulici Put za Malu Ivanču, kod broja 65, na području Sopota, saznaje Telegraf.rs.

Prema informacijama do kojih je došao ovaj portal, Bakić je na tijelu imao tri prostrijelne rane. Prvi podaci ukazuju na to da je nepoznata osoba muškarca usmrtila usred dana.

Zločin se dogodio oko 14 sati, u trenutku kada je žrtva šetala ulicom. Kako navodi Telegraf.rs, napadač je prišao Bakiću i ispalio više hitaca, nakon čega je pobjegao u nepoznatom pravcu.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, ali su ljekari mogli samo konstatovati smrt.

Policija je blokirala ovaj dio Bežanijske kose, a u toku je akcija "Vihor 3" s ciljem pronalaska počinioca.

Forenzičke ekipe obavljaju uviđaj, dok policijski službenici uzimaju izjave od mogućih svjedoka i pregledaju snimke sigurnosnih kamera s okolnih objekata.

Građanima je savjetovano da izbjegavaju ovo područje dok traje uviđaj, jer je saobraćaj u više ulica privremeno obustavljen.