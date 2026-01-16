Ovo je bivši fudbaler koji je ubijen u Srbiji: Sudilo mu se kao članu balkanskog kartela

Tijelo bivšeg fudbalera Živka Bakića Žiće pronađeno je u šumi u Ulici Put za Veliku Ivanču, u blizini Sopota, sa tri prostrijelne rane. Počinitelj je u bijegu.

Bakić je bio član kriminalne grupe koja je krijumčarila 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu, a grupa je razbijena u septembru 2023. godine. Živko Bakić tada je označen kao vođa ove kriminalne mreže i sumnjalo se da je blizak osuđenom narko-bosu Zoranu Jakšiću. Grupa je poznata kao balkanski kartel i procesuirana je pred Specijalnim sudom u Beogradu.

U trenutku ubistva Žića je bio u kućnom pritvoru sa nanogicom i šetao je u dozvoljenom periodu.

Fudbalska karijera

Tokom karijere, Bakić je igrao za klubove poput FK Zemun i FK Zeta početkom devedesetih, a mediji navode da je bio i u mlađim kategorijama FK Crvena zvezda, piše Telegraf.

Nakon fudbalske karijere i tragične smrti brata početkom 2000-ih, Bakić se preselio u inostranstvo, najviše u Španiju, gdje je neko vrijeme živio i na Ibici. Smrt brata u saobraćajnoj nesreći u Beogradu duboko ga je pogodila, pa je čak angažovao privatnog detektiva istražujući okolnosti nesreće, smatrajući da nije riječ o običnoj nesreći. Nakon toga je napustio fudbal i razvijao posao s nekretninama za turiste.

Živko Bakić Žića je također bio zatvoren dvije godine zbog narkotika. Španska policija ga je 2014. uhapsila zajedno s grupom muškaraca zbog trgovine drogom, iako je njegova odbrana tvrdila da je imao boravišnu dozvolu i legalan posao iznajmljivanja smještaja.

Život na visokoj nozi

Pretresi nakon hapšenja članova kriminalne grupe izvršeni su na više lokacija u Beogradu i Pančevu. Zaplijenjena su luksuzna vozila, među kojima su Mercedes, Audi, BMW, kao i skupocjeni satovi Roleks i Audemars Piguet, te nakit.

Okrivljeni su živjeli na visokoj nozi, a pretresi su uključivali luksuzne vile s bazenima. Finansijska istraga dovela je do blokiranja bankovnih računa i nekretnina.