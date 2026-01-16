Krvava sačekuša za bivšeg fudbalera: Ubica mu presudio s dva hica u glavu

Beogradska policija proglasila je hitnu akciju "Vihor" nakon što je u šumi u Ulici Put za Veliku Ivanču, kod Sopota, pronađeno beživotno tijelo Živka Bakića Žiće (42). Prema informacijama sa terena, Bakić je likvidiran u klasičnoj sačekuši, a ubica mu je ispalio dva hica direktno u glavu, ne ostavljajući mu nikakve šanse da preživi, piše Telegraf.
Precizna egzekucija
Istražitelje je šokirala drskost i preciznost napadača. Bakić se nalazio u kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom, a egzekutor je tačno znao kada koristi svoje zakonsko pravo na slobodnu šetnju. Čim je ušao u šumski teren, ubica je iskoristio trenutak i ispalio smrtonosne hice.
Od fudbalskih terena do vrha kartela
Živko Bakić Žića imao je život pun obrata. Početkom devedesetih bio je perspektivan sportista:
Prošao je mlađe kategorije FK Crvena zvezda.
Nastupao je za FK Zemun i FK Zeta.
Njegov put skrenuo je u kriminal nakon tragične pogibije brata, koji je imao 18 godina, u saobraćajnoj nesreći u Beogradu. Bakić nikada nije vjerovao zvaničnim verzijama, angažovao je privatne detektive, a ubrzo se odselio na Ibicu gdje je gradio imperiju koja ga je dovela na vrh poternica.
Veza sa klanom "Amerika" i šverc kokaina
U septembru 2023. godine Bakić je označen kao vođa grupe koja je pala zbog šverca 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Grupa je pripadala Balkanskom kartelu, a Bakić je bio čovjek od povjerenja Zorana Jakšića, vođe klana "Amerika", koji je u Peruu služio višedecenijsku robiju i ubijen je.
Nakon hapšenja, policija je zaplijenila imovinu vrijednu milione eura, uključujući skupocjene satove 'Rolex' i 'Audemars Piguet', vozni park sastavljen od Audija, Mercedesa i BMW-a, kao i luksuzne nekretnine s vilama i bazenima te blokirane bankovne račune.
Mjesto zločina i dalje je pod potpunom blokadom, a policijske snage vrše uviđaj. Akcija "Vihor" obuhvata sve ključne tačke oko Sopota i izlaze iz Beograda, dok se intenzivno traga za ubicom koji je iskoristio slabosti sigurnosnog sistema da izvrši brutalnu egzekuciju.