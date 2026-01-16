Krvava sačekuša za bivšeg fudbalera: Ubica mu presudio s dva hica u glavu

Beogradska policija proglasila je hitnu akciju "Vihor" nakon što je u šumi u Ulici Put za Veliku Ivanču, kod Sopota, pronađeno beživotno tijelo Živka Bakića Žiće (42). Prema informacijama sa terena, Bakić je likvidiran u klasičnoj sačekuši, a ubica mu je ispalio dva hica direktno u glavu, ne ostavljajući mu nikakve šanse da preživi, piše Telegraf.

Precizna egzekucija

Istražitelje je šokirala drskost i preciznost napadača. Bakić se nalazio u kućnom pritvoru sa elektronskim nadzorom, a egzekutor je tačno znao kada koristi svoje zakonsko pravo na slobodnu šetnju. Čim je ušao u šumski teren, ubica je iskoristio trenutak i ispalio smrtonosne hice.

Od fudbalskih terena do vrha kartela

Živko Bakić Žića imao je život pun obrata. Početkom devedesetih bio je perspektivan sportista: