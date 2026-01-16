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UVIĐAJ U TOKU

Teška saobraćajna nesreća u Novoj Biloj: Tri osobe povrijeđene

Zbog udesa se saobraćaj na ovoj dionici trenutno odvija jednom trakom

Mjesto nesreće. Crna Hronika

M. Až.

16.1.2026

Na magistralnom putu M5 Travnik – Nova Bila večeras je zabilježena teška saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene tri osobe.

Stepen povreda za sada nije poznat, a svi povrijeđeni su zbrinuti od ekipe Hitne pomoći.

Nesreća je prijavljena u 19:55 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni pripadnici policije i medicinske službe.

Zbog udesa se saobraćaj na ovoj dionici trenutno odvija jednom trakom, a formirane su duže kolone vozila u oba smjera.

Uzrok nesreće se utvrđuje, dok se vozačima savjetuje pojačan oprez jer je kolovoz na ovom dijelu puta zaleđen i izuzetno klizav.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# NOVA BILA
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