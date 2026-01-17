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KOD CRKVE SVETE PETKE

Ugašen još jedan život: Sahrana mladiću (22) koji je poginuo kod Maglaja bit će sutra

Saobraćajna nesreća se dogodila jučer oko 08:35 sati, na izlazu iz tunela Sikola 2 prema Žepču

Sa mjesta stravične nesreće. Facebook

A. O.

17.1.2026

Mladi Trebinjac Savo Spaić (22) koji je jučer ujutro poginuo na magistralnom putu M-17 kod Maglaja, bit će sahranjen sutra, u selu Grab nadomak Trebinja, kod crkve Svete Petke.

Saobraćajna nesreća se dogodila jučer oko 08:35 sati, na izlazu iz tunela Sikola 2 prema Žepču.

Kako je jučer potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a ZDK, na izlazu iz tunela Sikola II prema Žepču dogodila se saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovali jedno teretno i putničko vozilo.

- Jedno lice je smrtno stradalo, dok je drugo lice iz ovog vozila – suvozač zadobio povrede i prebačen je u Hitnu pomoć Maglaj – potvrđeno je za „Avaz“.

Saobraćaj je bio u potpunosti obustavljen i preusmjeren kroz grad Maglaj. 

# ŽEPČE
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MAGLAJ
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