Potresna ispovijest majke Azre Dželilović za "Avaz": Kćerka mi se udala, zabranili su mi kontakt sa njom, u opasnosti je!

Osamnaestogodišnja Amina Dželilović-Dedić iz Bugojna izgubila je kontakt sa porodicom nakon što se udala za Rifeta Dedića (23) kojeg je upoznala putem društvenim mreža.

Njena porodica kako tvrde za „Avaz“ već tri mjeseca ne komunicira sa Aminom, nakon što joj je muževa porodica oduzela mobilni telefon. Aminina majka tvrdi kako je njena kćerka u opasnosti.

Kako je u potresnoj ispovijesti za portal „Avaza“ izjavila Azra Dželilović zabranio joj se bilo kakav pristup njenoj kćerci.

Suret sa zetovom porodicom

- 4.10. poslala nam je poruku da se udala. Nije imala nekog momka, ali mi smo složili s tim. Ona se udala, mi smo to prihvatili. Sutradan smo otišli da vidimo gdje se udala. Oni su nas primili u kuću. Sve je bilo na brzinu. Nismo znali ni ko su ni šta su i taj dan smo prvi put čuli za njih, za to selo. Prvi put je bio susret sa njima, a kćerka nam je bila u drugoj sobi. Nije htjela ona susret s nama, kao jer je bilo strah – kaže za „Avaz“ Aminina majka.

Potom je istakla kako su se suočili s Aminom i podržali je u njenoj odluci.

Prevara muža

- Nismo protiv njihovog braka, ni protiv čega, ali nakon tog dana izgubili smo kontakte. Bila je u procesu polaganja vozačkog ispita. Jedan dio novca sam već uplatila, a nakon sedmicu kada je već izašla na polaganje, imala je susret sa školskom prijateljicom kojoj se počela jadati, da se pokajala što se udala, da nije očekivala da će tako biti i da je prevarena od strane muža, da na nju vrši psihičko nasilje. Amina mora ustajati prije svekra i svekrve, doručak im napraviti, kuhati im, spremati i dočekivati ih. Odjeću koju smo joj donijeli kada smo joj došli u posjetu sve je morala na njihove oči baciti. Zabranili su joj kontakt s nama – rekla nam je Dželilović.

Amina Dželilović-Dedić požalila se prijateljici da joj nije lijepo u novoj porodici te da muževa porodica vrši pritisak na nju. Aminina porodica živi u mjestu Bugojno kula, dok je Amina sada u selu Bistro, Novi Travnik.

Zabrana mobitela

- Ona je drugarici rekla: „Ne mogu se javiti. Ne mogu ti pisati. Ne smijem uzimati mobitel u ruke pred svekrom i svekrvom, ne žele“. Jednostavno ne daju joj. Moja curica je mlada, neiskusna. Nije znala ni gdje je došla – kaže nam neutješna majka.

Amina je njenog sadašnjeg supruga vidjela samo dva puta u životu prije udaje.

- 15.10.2025. smo izgubili kontakt sa njom. Otišla sam sa sinom do Amine da vidi svoju sestru gdje se udala, nakon što je došao iz Njemačke. Svaki moj pokušaj da dođem do nje, da je upitam bilo šta, na svaki moj pokušaj, njena svekrva bi rekla: „Tvoje dijete ne valja. Tvoje dijete ne zna da kuha, da sprema“. Ja sam rekla da je Amina mlada i da je ništa u životu nisam tjerala. Djevojka je u cvatu mladosti. Zar mora nešto znati? Nije imala pojma o braku. Međutim, oni su zahtijevali od nje da ona njima kuha, sprema, pere. Već su neke psihičke stavke njihove vršene na nju. Ona je samo nijemo šutila i taj dan svaki moj pokušaj da se približim djetetu, svekrva je odbila, zapričavala me. Tada sam vidjela čudno ponašanje kod Amine. Ne priča sa mnom, udaljen joj je pogled. Nikakvog osjećaja tad prema sestri nije imala koja ima tri godine, niti je smjela uzeti u krilo, niti joj pružiti bilo šta. Svom mužu sam sve prepričala kad sam došla kući – ispričala je za „Avaz“ Dželilović.

Dodala je kako je čula priče o udaji njene kćerke, pa kako su roditelji od njenog zeta bili osuđivani za nasilje nad djevojčicama iz njihovog prijašnjeg braka, a kako tvrdi ta tortura je trajala sedam godina.

- Ako im se ja ne sviđam, uredu, ali zašto su blokirali svu njenu familiju, brata, sestre?! Htjeli su nešto da prikriju. Već su poduzeli mjere. Šta znam?! Vidjela sam i da se njen muž oglasio. Taj profil je napravljen u njeno ime. Amina je prisiljena da govori. Poznajem svoje dijete, ona je vesela, komunikativna. Imam njenu zadnju poruku, gdje mi je napisala: „Mama volim te najviše na svijetu, oni ne moraju“. Prema njenom mužu ona ne osjeća ljubav, već je to strah. Prijateljici je rekla da je muž odveo na prevaru, jer joj je obećao stan. Bio je zaposlen, ali me doveo u kuću roditelja, gdje sam i dan danas zarobljena. Nema kontakta i ne hoda ni sa kim. Udaljili su je da ne bi ona došla do informacija do kojih smo mi. Onda su oni nama došli u posjetu, ali to nije trajalo ni 40 minuta. Zovnula sam Aminu i rekla: „Hajde sa mamom kaficu“, svekrva njena je rekla: „Gdje je sjela, tu će ostati. Ne smije“, ja sam na to nijema ostala – izjavila je Aminina majka.

Fizičko i psihičko nasilje

Aminina porodica je ostala nijema i zatečena. Dodala je kako je bila došla pred vrata kuće u kojoj stanuje Amina, nakon čega je zetova porodica pozvala policiju. Istakla je da je policiji prijavila kako ima osnovane sumnje da je Amina maltretirana fizički i psihički i da je non-stop u dugim rukavima.

- Ne daju mi da ostvarim bilo kakav kontakt uživo ili na bilo koji drugi način. Oni su nam kontra prijavu sastavili kako moj muž i ja želimo njih rastaviti. Amina je potpisala izjavu i ni sekunde nije bila sama bez muža koji manipuliše sa njom. Ona je pod prijetnjom i strahom – kazala nam je Azra.

Maltretirali i svoju kćerku

- Privatno mi se javila kćerka te porodice. „Ja sam jedna od Suadovih kćerki koje je on maltretirao. Samo me zanima jesi li iščupala dijete iz te kuće?“. Ja sam rekla da nisam još i da sam nemoćna – kaže nam Azra, koja je komunicirala sa kćerkom te porodice navodeći kako je ona bila maltretirana te da je jedva živu glavu izvukla.

Inače, kako "Avaz" saznaje, Kantonalni sud u Novom Travniku potvrdio je optužnicu protiv Suvada Dedića (43) i njegove druge supruge Maide (31), iz mjesta Bistro, zbog sedmogodišnjeg psihičkog i fizičkog nasilja nad njegovim dvjema kćerkama iz prethodnog braka. Supružnici su, kako se navodi 2003. godine konstantno vršili nasilje nad djevojčicama tako što su im zabranili kontakte s rodbinom, druženje s vršnjacima, izgladnjivali ih ne dopuštajući im da jedu s njima, nego su u njihovu sobu donosili ostatke hrane nakon što bi završili s jelom.

"Pod utjecajem je nečega"

Dželilović se obratila službi za socijalni rad u Travniku povodom ovog slučaja. Međutim, bez Amininog pristanka nije moguće ništa poduzeti s obzirom da je ona punoljetna.

- Ona ne zna da ja nju čekam kući. Mi stojimo iza nje, ali on je njoj napunio glavu da mi njoj želimo rasturiti brak. Sva ova nagađanja po medijima, sve je to njen muž uradio. Amina je pod uticajem sedativa, antidepresiva, pod nečim je, pogled u daljinu, skretanje pažnje. Kada sam joj se ja obraćala, prvo ide pogled prema svekrvi, da joj ona da odobrenje šta će da kaže.

Dodala je kako Amina nije prisebna. Dželilović dodaje kako je kontaktirala i advokata te je zatražila vještačenje nad njom. Želi susret nasamo sa svojom kćerkom.

- Išla sam u MUP i došla mi je prijava da sam ja optužena za psihičko maltretiranje svoje kćerke, koji je podnio njen muž – kazala je za „Avaz“ Dželilović, koja nam je otkrila da Amina više nema mobitel jer je Rifet ljubomoran, kako joj je rekla njegova majka.

Dželilović je dodala da želi da je njeno dijete dostupno 24 sata.

Pokušaj bijega

- Dobila sam dojavu od komšinice da je Amina pokušala pobjeći. Nazvala sam i policiju. Dobila sam još jednu dojavu da je Amina bila pobjegla i porodica je uhvatila na pola puta. Nema gdje da pobjegne. Policija ništa nije uradila. Nisu doveli stručnu pomoć. Komšije koje tamo žive, niko je kao mladu nije vidio nikad od dana kad je došla - istakla je neutješna majka.

Dželilović je dodala kako je njoj i njenoj porodici bilo zabranjeno prisustvovanje na Amininom i Rifetovom vjenčanju. Poručila je da je angažovala advokata koji se obratilo i Tužilaštvu te drugim ustanovama, te da nema još povratne informacije.

Na društvenim mrežama jučer se oglasio i Rifet Dedić.