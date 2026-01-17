U nastavku suđenja Đenanu Đozliću za ubistvo partnerice: Optuženi iznosio svoju odbranu: "Ines je napravila belaj"

Pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru u petak je nastavljeno suđenje Đenanu Đozliću (46), optuženom za ubistvo svoje partnerice Ines Žmiro (39), koju je, prema optužnici, pucnjem iz pištolja usmrtio 2. decembra 2024. godine u stanu na mostarskom Bulevaru u kojem su zajedno živjeli.

Kao zadnji svjedok odbrane saslušana je Đenana Đozlić, sestra optuženog i dugogodišnja prijateljica, kako se i sama izrazila, ubijene Žmiro.

Ona je govorila o njihovom prijateljstvu koje je počelo 2002. godine, o tome kako je Ines živjela s njom i njenim roditeljima u Danskoj jedno vrijeme, a potom se ona preselila kod porodice Žmiro nakon čega se ona osamostalila.

Svjedočila sestra

Također, pričala je o tome da su zajedno kupovale nekretnine, kako u Danskoj, tako i u Mostaru, odnosno, prigradskom naselju Hodbina gdje su kupile kuću 2022. godine. Navela je da se protivila vezi između njenog brata, s kojim baš i nije bila u najboljim odnosima i njene prijateljice.

Za svoju dugogodišnju prijateljicu Đozlić je ustvrdila da je bila nesretna u djetinjstvu, a o porodici Žmiro govorila je, uglavnom, negativno usljed čega je u nekoliko navrata glasno negodovao Alen Žmiro, brat ubijene, kojeg je uz njegove roditelje i spominjala pa je on udaljen iz sudnice.

- Zaista se izvinjavam, ali, stvarno, ne mogu... - kazao je pri izlasku. Đozlić je u svom svjedočenju navodila i događaj koji se zbio u januaru 2024. godine, kada je, kako je navela, Ines nazvala, rekavši joj da je pucala u stanu svojih roditelja u ulici Husnije Repca u Mostaru. Kada je došla, kazala je, Ines je držala pištolj, a ona je uočila čahure i oštećenja na zidu. Na upit tužiteljice Tužilaštva HNK Lorene Musa Šimić, je li kao odgovoran građanin prijavila pucnjavu, Đozlić je odgovorila da nije. Musa Šimić je obznanila da se u vezi tog navodnog događaja obratila PU Mostar iz koje su joj odgovorili da nisu evidentirali pucnjavu na toj adresi. Upitana za svoj odnos s bratom i je li bio nasilan prema njoj, Đozlić je rekla kako je znalo proći više vremena da se ne čuju, a tužiteljica je prezentirala prijavu koju je ona 4. marta 2024. godine podnijela u PU Mostar, kada je prijavila da joj duži period pravi probleme, tražeći od nje pare te da ju je nogom udario u cjevanicu ispod stola u „Pivnici“...

Priznanje optuženog

Sudsko vijeće kojim predsjedava sutkinja Danijela Dalipagić Rizvanović dopustilo je da svoju odbranu iznese Đozlić.

On se na samom početku obratio porodici Žmiro, iskazavši im duboko saučešće.

Potom je govorio o svom životu, uglavnom, vremenu koje je proveo u Danskoj u koju je s porodicom došao usljed ratnih okolnosti, o prvoj supruzi, djeci... Priznao je da je već u Danskoj počeo uzimati kokain i steroide, da je imao psihičkih poteškoća, da je bio na liječenju... Za Ines je ustvrdio da je bila njegova ljubav, „zjenice moje, oči moje“ nakon čega su, najprije, Mehmed Žmiro, a potom i Nataša, roditelji oštećene napustili sudnicu.

Đozlić je prilično nepovezano pričao, pogotovo, dok je opisivao kobni događaj. Naveo je da su se tog dana svađali i da su oboje konzumirali kokain, da su kružili po stanu, svašta govorili jedno drugom te da se u jednom trenutku kod Ines pojavio pištolj i da je on ostao u čudu u vezi toga te da se prenuo kada ga je oslovila imenom, jer ga je zvala Ljuban. Potom se začuo pucanj, nakon čega je ona pala, kako je rekao, a on joj je prišao, podigao majicu i vidio rupu... Dozivao je, kazao je, te je pozvao Miću (njegov poznanik op.a.), rekavši mu :“Ines je napravila belaj“, a potom njenu majku, nakon čega je počeo vikati kroz prozor ...

Oružje i droga

Uz to, Đozliću se na teret stavljaju i krivična djela počinjena u stjecaju, a to su neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje iz Zakona o oružju i streljivu HNK, nedopušteno držanje oružja ili eksplozivnih tvari iz KZ FBiH te posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz KZ FBiH.