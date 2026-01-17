Drama na Bjelašnici: Maloljetnica se gušila, radnik ZOI-a zabranio prolazak vozila Hitne pomoći?

Našoj redakciji javio se otac djevojčice (op.a. identitet poznat redakciji), koji je uputio žalbu na račun Olimpijskog centra Bjelašnica, tvrdeći kako je uposlenik ZOI-a onemogućio prolazak vozila Hitne pomoći u kojem je bila maloljetnica sa medicinskim osobljem.

Novi dramatičan slučaj dogodio se sinoć na Bjelašnici zbog toga što je djevojčici koja je dobila napad gušenja bilo ugroženo zdravlje, a da stvar bude gora, porodica djevojčice inicijala A.B. (2009.) je doživjela veliku neprijatnost, saznaje portal „Avaza“.

On je uputio i e-mail Olimpijskom centru Bjelašnica gdje je naveo šta se tačno dogodilo.

- Obraćam vam se sa hitnom i izuzetno ozbiljnom žalbom zbog krajnje neprofesionalnog, nehumanog i opasnog postupanja vaših uposlenika na Bjelašnici, čime je direktno ugrožena sigurnost posjetilaca i turista, kao i pravo na hitnu medicinsku pomoć – započinje svoju priču otac djevojčice, aludirajući na uposlenike OC Bjelašnica.

Alergijska reakcija

Kako je za naš medij naveo otac djevojčice, sinoć oko 20 sati, javili su se u ambulantu na Bjelašnici zbog akutnog napada gušenja kod maloljetnog djeteta usljed teške alergijske reakcije.

- Dijete su zaprimili medicinski radnici, uključena je infuziona terapija i od strane doktorice je donesena jasna i nedvosmislena odluka da se dijete hitno transportuje u Sarajevo. Po izlasku iz ambulante oko 20:30 sati, na parkingu nas je zaustavio radnik ZOI-a, koji je zabranio izlazak vozilu hitne pomoći prije 21:00 sat, uz obrazloženje da se niko ne smije odjaviti niti predati ključeve i motorolu prije tog vremena. Uprkos ponovljenim objašnjenjima da se radi o životno ugroženom djetetu, te uprkos jasnom nalogu doktorice da je hitan transport neophodan, radnik je, nakon telefonskog razgovora sa svojim nadređenim, odbio da omogući prolaz vozilu hitne pomoći. Njegovo ponašanje nije bilo humano, profesionalno niti odgovorno. Meni lično je izjavio sljedeće: „Šta ako se desi povreda skijaša, ko će njega primiti?“ - prepričava otac djevojčice sinoćnju situaciju.

Brojna pitanja

Ovim putem on se pita i zahtijeva odgovor na pitanja: Da li na Bjelašnici postoji selektivno pravo na hitnu medicinsku pomoć? Da li su interna pravila, ključevi i motorole važniji od života djeteta? Ko preuzima odgovornost da je u ovom slučaju došlo do najgoreg ishoda?

Naglasio je kako su brojni prolaznici i posjetioci, koji su se u tom trenutku zatekli na licu mjesta, otvoreno negodovali i bili zgroženi, kako tvrdi, ponašanjem tog radnika, što dodatno, kako kaže, potvrđuje težinu ovog incidenta.

Kako saznaje "Avaz", zbog svega navedenog pozvana je policija i sačinjen je zapisnik.

Iako smo kontaktirali Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, više informacija o ovome događaju nismo dobili, odnosno nisu bili upoznati s ovime.

Također, ovo nije prvi incident koji se dogodio tokom ove zimske sezone, pa je tako nedavno i dječak iščašio kuk.