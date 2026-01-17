Amir Pašić Faćo se izjasnio da nije kriv za ugrožavanje sigurnosti Ajdina Brkovića

Nakon ročišta za produženje pritvora, a vezano za drugi predmet u kojem je Pašić optužen za psihičko nasilje nad četiri novinarke, među kojima i Dalijom Hasanbegović-Konaković, suprugom ministra Elmedina Konakovića (NiP), zamjenicom ministra Duškom Jurišić i ministrom unutrašnjih poslova FBiH Ramom Isakom, održano je i drugo ročište.

Ono nije bilo otvoreno za javnost kao u prvom slučaju, no Duško Tomić, advokat koji zastupa Amira Pašića Faću, kazao nam je da se on izjasnio da nije kriv.

- U periodu između mjeseca septembra 2023. godine i mjeseca novembra 2024. godine na području kantona Sarajevo, na društvenoj mreži TikTok Pte.Limited, One Raffles Quay, kreirao korisničke račune naziva: „amir_pasic_faco“ i „amirfacopasic “ sa kojih je u prijenosu uživo izrekao riječi prijetećeg sadržaja a koje su objavljene i preuzete sa korisničkog Tik Tok Profila pod nazivom @sarajevska.hronika, komentarišući odgovorno lice u pravnom licu ....... doo Sarajevo, A.B. svjestan da će svojim radnjama kod istog izazvati strah i uznemirenost, a što je i htio i to „Neće tebi pomoći kod mene djece mi nijedna ni SNSD stranka ni SDA ni niko dijeteta mi, to ti Faćo obećava, jarane ja se tebe patološki bojim, gdje te prvi put vidim, ubiću te djece mi, jer ja više ne mogu sa tobom jarane, hoćeš da me ubiješ - piše u optužnici.