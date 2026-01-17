Jeziva nesreća na sjeveru BiH: Pao s traktora i poginuo

Policiji u Bosanskoj Dubici danas je prijavljena nesreća u kojoj je poginuo M.V.
Nesreća je prijavljena oko 15.40.
Tokom uviđaja je utvrđeno da je M.V. pao sa traktora kojim je upravljao G.P, saopćeno je iz Policijske uprave Prijedor.
OBAVLJEN UVIĐAJ
Nesreća je prijavljena oko 15.40
Traktor. Facebook
Policiji u Bosanskoj Dubici danas je prijavljena nesreća u kojoj je poginuo M.V.
Nesreća je prijavljena oko 15.40.
Tokom uviđaja je utvrđeno da je M.V. pao sa traktora kojim je upravljao G.P, saopćeno je iz Policijske uprave Prijedor.
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