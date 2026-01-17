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OBAVLJEN UVIĐAJ

Jeziva nesreća na sjeveru BiH: Pao s traktora i poginuo

Nesreća je prijavljena oko 15.40

Traktor. Facebook

S. S.

17.1.2026

Policiji u Bosanskoj Dubici danas je prijavljena nesreća u kojoj je poginuo M.V.

Nesreća je prijavljena oko 15.40.

Tokom uviđaja je utvrđeno da je M.V. pao sa traktora kojim je upravljao G.P, saopćeno je iz Policijske uprave Prijedor.

# BOSANSKA DUBICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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