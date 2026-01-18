Tragedija u Austriji: Hrvatski državljanin izazvao tešku nesreću na cesti, nije mu bilo spasa

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak u poslijepodnevnim satima u blizini mjesta Altenmarkt u Austriji smrtno je stradao 34-godišnji državljanin Hrvatske, dok je više osoba zadobilo povrede.

Nesreća se dogodila 16. januara oko 17.40 sati na regionalnoj cesti L715, objavila je austrijska policija Polizei.gv.at.

Prema dosad dostupnim informacijama, 34-godišnjak, koji je imao prebivalište u Gornjoj Austriji, kretao se vozilom iz pravca Altenmarkta prema Oberlaussi.

Tokom pokušaja preticanja prešao je u suprotnu saobraćajnu traku, gdje je došlo do sudara s vozilima koja su nailazila iz suprotnog smjera.

Frontalni sudar

Tom prilikom je najprije bočno udario u putnički automobil kojim je upravljala 63-godišnja žena, nakon čega je uslijedio frontalni sudar s drugim vozilom za čijim je upravljačem bio 44-godišnji državljanin Hrvatske. U oba vozila nalazili su se i dodatni putnici.

Tri osobe su u ovoj nesreći zadobile lakše tjelesne povrede te ih je austrijski Crveni križ (Austrian Red Cross) prevezao u bolnicu LKH Rottenmann – Bad Aussee (LKH-Rottenmann - Bad Aussee). Vozač koji je, prema navodima policije, izazvao nesreću, 34-godišnji Hrvat, zadobio je teške tjelesne povrede i reanimiran je na mjestu događaja.

Nije koristio sigurnosni pojas

Pretpostavlja se da u trenutku sudara nije koristio sigurnosni pojas. Nakon ukazane hitne medicinske pomoći, prebačen je u bolnicu UKH Linz (UKH Linz), gdje je kasnije preminuo usljed zadobijenih povreda.

Na mjestu nesreće intervenirali su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Altenmarkt i Sent Galen (St. Gallen), policijske patrole, austrijski Crveni križ, kao i tim hitne medicinske pomoći. Saobraćaj na cesti L715 bio je u potpunosti obustavljen u oba smjera. Istraga o tačnim uzrocima i okolnostima ove saobraćajne nesreće je u toku.