Mostarka dobila sumnjive kazne od 50 eura za parkiranje, upozorila građane

Građani Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište ili vozila registrovana van zemlje, upozoravaju na, kako navode, sumnjive parking-kazne koje im pristižu iz inostranstva, a koje se dovode u vezu s firmom Mo Parking iz Mostara.

Kako piše Suzana iz Mostara (općina Stari Grad), na njenu kućnu adresu u inostranstvu stigle su dvije parking-fakture koje se odnose na navodno neplaćen parking u Mostaru, i to za iznos od oko 50 eura po kazni. Problem je, kako tvrdi, što se kazne odnose na period od prije gotovo dvije godine.

- Riječ je o kazni za neplaćen parking od 5 KM, što u mom slučaju nije tačno jer je parking uredno plaćen gotovinom. Naravno, ko čuva račun dvije godine? To je, čini mi se, vrlo 'pametno' osmišljeno - navodi Suzana.

Dodatnu sumnju izaziva činjenica da kazna nikada nije ostavljena na vozilu, niti je postojala ikakva obavijest u trenutku parkiranja, što građanima onemogućava da odmah reaguju ili sačuvaju dokaz o plaćanju.

Prema dostavljenim dokumentima, fakture su poslane na švedskom jeziku, a uplata se traži na bankovni račun u Švedskoj, dok se u dokumentima kao posrednik u naplati navodi firma iz Velike Britanije. Iako se u zaglavlju fakture pojavljuje naziv JP Mostar Parking d.o.o., građani tvrde da je cijeli način naplate krajnje neuobičajen.

- Prvu kaznu smo platili, misleći da je u pitanju greška i da ne želimo probleme. Međutim, kada je stigla i druga kazna, postalo nam je jasno da nešto nije u redu - dodaje Suzana.

Zbog svega navedenog, ona je odlučila javno upozoriti druge građane, posebno one koji imaju adrese ili boravište van Bosne i Hercegovine, da obrate pažnju na ovakve slučajeve i dodatno provjere svaku sličnu uplatu prije nego što izvrše plaćanje.

- Želim upozoriti ljude na ovu, kako ja smatram, mafiju, jer kazne nisu male - poručuje Suzana.