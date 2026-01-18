Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DOVODE SE U VEZU S FIRMOM

Mostarka dobila sumnjive kazne od 50 eura za parkiranje, upozorila građane

Želim upozoriti ljude na ovu, kako ja smatram, mafiju, jer kazne nisu male, poručuje Suzana

Mostarka objavila sve. Screenshot

A. O.

18.1.2026

Građani Bosne i Hercegovine, koji imaju prebivalište ili vozila registrovana van zemlje, upozoravaju na, kako navode, sumnjive parking-kazne koje im pristižu iz inostranstva, a koje se dovode u vezu s firmom Mo Parking iz Mostara.

Kako piše Suzana iz Mostara (općina Stari Grad), na njenu kućnu adresu u inostranstvu stigle su dvije parking-fakture koje se odnose na navodno neplaćen parking u Mostaru, i to za iznos od oko 50 eura po kazni. Problem je, kako tvrdi, što se kazne odnose na period od prije gotovo dvije godine.

- Riječ je o kazni za neplaćen parking od 5 KM, što u mom slučaju nije tačno jer je parking uredno plaćen gotovinom. Naravno, ko čuva račun dvije godine? To je, čini mi se, vrlo 'pametno' osmišljeno - navodi Suzana.

Dodatnu sumnju izaziva činjenica da kazna nikada nije ostavljena na vozilu, niti je postojala ikakva obavijest u trenutku parkiranja, što građanima onemogućava da odmah reaguju ili sačuvaju dokaz o plaćanju.

Prema dostavljenim dokumentima, fakture su poslane na švedskom jeziku, a uplata se traži na bankovni račun u Švedskoj, dok se u dokumentima kao posrednik u naplati navodi firma iz Velike Britanije. Iako se u zaglavlju fakture pojavljuje naziv JP Mostar Parking d.o.o., građani tvrde da je cijeli način naplate krajnje neuobičajen.

- Prvu kaznu smo platili, misleći da je u pitanju greška i da ne želimo probleme. Međutim, kada je stigla i druga kazna, postalo nam je jasno da nešto nije u redu - dodaje Suzana.

Zbog svega navedenog, ona je odlučila javno upozoriti druge građane, posebno one koji imaju adrese ili boravište van Bosne i Hercegovine, da obrate pažnju na ovakve slučajeve i dodatno provjere svaku sličnu uplatu prije nego što izvrše plaćanje.

- Želim upozoriti ljude na ovu, kako ja smatram, mafiju, jer kazne nisu male - poručuje Suzana.

# PARKING
# PARKIRANJE
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.