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Detalji nesreće u Novom Sarajevu: Žena automobilom udarila pješakinju

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila 17. januara 2026. godine u 7:15 sati

Policija na terenu. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

18.1.2026

Pješakinju inicijala M.K. (1966), iz Sarajeva, udarila je automobilom marke Volkswagen, model „UP“, žena inicijala O.M. (1983.) iz Sarajeva.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nesreća se dogodila 17. januara 2026. godine u 7:15 sati na kolovozu ulice Aleja Lipa bb, područje općine Novo Sarajevo,

U ovoj nesreći je teške tjelesne povrede zadobila M.K., koje su joj konstatovane na KUM-e UKC Sarajevo, nakon ukazane ljekarske pomoći, žena je zadržana na daljem liječenju.

- O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Uviđaj je izvršen od strane policijskih službenika Odjeljenja za saobraćajne istrage, Sektora uniformisane policije i Odjeljenja za kriminalističku tehniku i forenziku, Sektora kriminalističke policije – saopćeno je jutros iz MUP-a KS. 

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# NOVO SARAJEVO
# SARAJEVO
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