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"AVAZ" SAZNAJE

Tijelo mladića pronađeno u porodičnoj kući u Velikoj Kladuši

Uviđajne radnje su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva izvršene i obdukcija je zakazana za danas, potvrđeno je za "Avaz"

Policija u Velikoj Kladuši. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Amila Ovčina

18.1.2026

Tijelo muške osobe pronađeno je jučer u porodičnoj kući u Vrnograču, na području Velike Kladuše, saznaje portal „Avaza“.

Kako nam je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, riječ je o mlađoj muškoj osobi.

- Uviđajne radnje su pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva izvršene i obdukcija je zakazana za danas. Više informacija ćemo imati nakon obdukcije. Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva sprovode se istražne radnje – rečeno je za „Avaz“.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ riječ je o mladiću M.K. 

# MLADIĆ
# TIJELO
# VELIKA KLADUŠA
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