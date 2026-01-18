Novi detalji pucnjave: Nije htio samo da "izrešeta" Alibega, maloljetnik za još jedno ubistvo čekao 150.000 eura

Detalji hapšenja šesnaestogodišnjeg napadača, koji je 6. decembra poznati beogradski restoran pretvorio u prizor nalik horor-filmu, lede krv u žilama. Istraga je pokazala da beogradska policija nije samo uhapsila osumnjičenog, već je spriječila i novi, još teži plan organizovanog kriminala, piše Telegraf.rs.

Dok su gosti restorana „Durmitor“ mirno sjedili, mladić s kapuljačom (16) stajao je tačno 45 sekundi iza leđa N. K. (30). Držeći telefon u ruci, glumio je slučajnog prolaznika, a zatim je uslijedio napad. Čim se žrtva okrenula, tinejdžer je izvukao pištolj i ispalio osam hitaca u predjelu stomaka, nastavljajući pucati i nakon što je muškarac pao.

Istraga je otkrila uznemirujuću pozadinu – mladi napadač nije djelovao zbog vršnjačkog sukoba, već kao plaćeni izvršilac kriminalnih struktura. Kao avans je, prema navodima, dobio 5.000 eura prije nego što je povukao obarač.

Iako je promašio primarnu metu, Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg, nalogodavci su mu navodno isplatili još nekoliko hiljada eura kako bi se skrivao na unaprijed pripremljenim lokacijama.

Tu, međutim, nije bio kraj. Kriminalno podzemlje je u maloljetniku vidjelo „idealnog vojnika“. Kako se navodi, obećano mu je čak 150.000 eura da izvrši još jedno ubistvo. Ta likvidacija trebala je predstavljati završni udarac u sukobu kriminalnih grupa, ali je policija reagovala na vrijeme.

Ministar Ivica Dačić potvrdio je da je policija brzom i efikasnom akcijom identifikovala, locirala i uhapsila napadača, čime je spriječeno novo ubistvo koje je, prema navodima, već bilo unaprijed plaćeno. Pitanje koje potresa Srbiju glasi – kako je dijete od 16 godina postalo oružje u rukama mafije? Dok se osumnjičeni nalazi iza rešetaka, policijski operativci nastavljaju stezati obruč oko nalogodavaca. Organizovani kriminal, kako se ističe, često koristi maloljetnike računajući na blaže kazne, ali brutalnost pokazana u „Durmitoru“ zahtijeva najoštriju reakciju zakona.