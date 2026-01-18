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UHAPŠEN JE

Velika tragedija na sjeveru BiH: Okliznuo se u lovu, opalio iz puške i usmrtio muškarca

Muškarac S.R. je uhapšen i nalazi se na kriminalističkoj obradi

MUP RS. Info Bijeljina (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

S. S. / Srna

18.1.2026

Muškarac čiji su inicijali M.S. (59) iz Bosanske Gradiške poginuo je jutros prilikom ulaska lovaca u lovište u zaseoku Damjanovići, saopćeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Do nesreće je došlo jutros u 9.20 sati kada se prilikom ulaska u lovište muškarac čiji su inicijali S.R. (64) okliznuo prilikom čega je opalila puška i nanijela povrede M.S. od kojih je preminulo, saopćeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Gradiška.

Tužilac je naložio da se preduzmu istražne radnje i mjere kao i vještačenja radi utvrđivanja okolnosti navedenog događaja, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Muškarac S.R. je uhapšen i nalazi se na kriminalističkoj obradi.

# BOSANSKA GRADIŠKA
# OJT BANJA LUKA
# PU GRADIŠKA
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