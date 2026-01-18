Fazlagić, Duraković i Javorovac, saradnici Cezara, uhapšeni sa eksplozivnom napravom: U Sarajevu planirali ubistvo autobombom

Saradnici Dine Muzaferovića zvanog Cezar planirali su autobombom izvršiti ubistvo u Sarajevu, saznaje Istraga.ba. Za sada nije poznato ko je bio meta ove grupe kojom iz zatvora u Sloveniji rukovodi bh. državljanin Dino Muzaferović Cezar. Naime, 13. januara ove godine, pripadnici MUP-a Republike Srpske uhapsili su u Milićima trojicu Sarajlija koji su iz Zvornika prema Sarajevu prevozili autobombu sa daljinskim upravljačem.

Prema informacijama Istrage, u akciji MUP-a RS su uhapšeni Alen Fazlagić, rođen u Sarajevu, Seluedin Duraković, rođen u Zagrebu i Elvir Javorovac, rođen u Ivangradu. Svi oni su bh. državljani i nastanjeni su na području Sarajeva.

900 grama eksploziva

Policijski službenici su ih, kako saznaje Istraga.ba, presreli na području Milića, nakon što su dobili informaciju da su nepoznate osobe na području Zvornika preuzele eksplozivnu napravu. Prilikom pretresa vozila pronađena je improvizirana bomba za daljinsko aktiviranje sa oko 900 grama eksploziva.

Svi uhapšeni godinama su poznati policijskim agencijama. Inače, Alan Fazlagić hapšen je u februaru prošle godine kada su policijske agencije u BiH postupile po zamolnici slovenačkog pravosuđa. Akcija je provedena u okviru istrage ubistva Satka Kekića u Ljubljani. Zbog tog ubistva kasnije je podignuta optužnica protiv Dine Muzaferovića zvanog Cezar.

U akciji sarajevske policije provedene 4. februara 2025. godine uhapšeni su Abdurahman Krimi, Adin Memić, Tamer Kilerdži i Alen Fazlagić. Inače, Alan Fazlagić je bio na čelu kriminalne grupe koja je 2018. godine osuđena na ukupno 11 godina zatvora zbog trgovine drogom, razbojništava, otmice i krijumčarenja oružja. Fazlagić, koji je označen kao vođa kriminalne grupe je osuđen na pet i po godina zatvora. Ova grupa sa Alenom Fazlagićem na čelu u decembru je 2016. godine na Ilidži otela trgovca devizama L. A. On je policiji prijavio slučaj kazavši tada kako su ga maskirani muškarci presreli i predstavili mu se kao policija. Potom su ga strpali u plavi Mercedes, vezali ga i i odvezli na Igman.

Direktne veze

Alan Fazlagić je imao direktne veze sa kriminalnom grupom Dine Muzaferovića zvanog Cezar koji je u decembru 2024. godine planirao likvidirati urednika portala Istraga.ba Avdu Avdića. Prethodno je Istraga.ba objavila da Cezar stoji iza ubistva saradnika slovenačke policije Satka Kekića. Nakon te objave, slovenačka policija je uhapsila Cezara.

U august prošle godine Dino Muzaferović Cezar je, prilikom izjašnjenja o krivici pred Sudom u Sloveniji, direktno optužio urednika Istrage Avdu Avdića da stoji iza njegovog hapšenja. Muzaferović je tada negirao počinjenje krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i prometa oružja, ili eksploziva kao supočinitelj, te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama kao supočinitelj, objavile su Slovenske novice. Nadalje, osvrnuo se i na postupanje policije i tužilaštva u prvim danima nakon ubistva Zovka. U iskazu je spomenuo Avdu Avdića koji je, prema njegovim riječima, “došao na televiziju i rekao da je Muzaferović ubio Zovka”, a da je jedini cilj policije bio “doći do Muzaferovića i to samo zato što je naređeno iz Bosne”.