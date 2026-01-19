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"LUKA"

Akcija SIPA-e: Uhapšene tri osobe zbog organizovanog kriminala i droge

Oduzeta dva kilograma kokaina, putničko motorno vozilo i drugi predmeti

SIPA sprovela akciju. SINIŠA PAŠALIĆ / RINGIER

A. O.

19.1.2026

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su u okviru operativne akcije kodnog naziva „Luka“ uhapsili tri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela „Organizovani kriminal“ i „Neovlašten promet opojnim drogama“ propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Prilikom realizacije ove operativne akcije kod lica lišenih slobode otkrivena su i privremeno oduzeta dva kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena naprijed navedena krivična djela.

Predmetna lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu.

Prilikom realizacije operativne akcije „Luka“ ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Obavještajno bezbjednosnom agencijom Bosne i Hercegovine i ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantona Sarajevo, saopćeno je iz SIPA-e. 

# DROGA
# KOKAIN
# SIPA
# AKCIJA "LUKA"
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