Akcija SIPA-e: Uhapšene tri osobe zbog organizovanog kriminala i droge

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su u okviru operativne akcije kodnog naziva „Luka“ uhapsili tri osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela „Organizovani kriminal“ i „Neovlašten promet opojnim drogama“ propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Prilikom realizacije ove operativne akcije kod lica lišenih slobode otkrivena su i privremeno oduzeta dva kilograma praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, putničko motorno vozilo i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena naprijed navedena krivična djela.

Predmetna lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih biti predata u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu.

Prilikom realizacije operativne akcije „Luka“ ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Obavještajno bezbjednosnom agencijom Bosne i Hercegovine i ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Kantona Sarajevo, saopćeno je iz SIPA-e.