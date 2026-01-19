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ISTRAŽNE RADNJE SU U TOKU

Ostaju iza rešetaka: Kod muškarca (24) i žene (41) iz Gradačca pronađeno više od dva kilograma droge

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene

Zaplijenjena droga. MUP TK

A. O.

19.1.2026

Općinski sud u Gradačcu prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Asmira Gluhića (24) i Minelu Dobiš (41) iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda Gradačac istražitelji OKP PU Gradačac su 16. januara u Gradačcu izvršili pretres autombila koji su koristili osumnjičeni, prilikom čega su pronađena dva pakovanja sa oko 2 kilograma opojne droge amfetamin i jedno pakovanje sa oko 100 grama opojne droge marihuana, pripremljenih za dalju prodaju.

Nakon pretresa su osumnjičeni lišeni slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu su predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.

Istražne radnje su u toku.

# GRADAČAC
# OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
# OPĆINSKI SUD U GRADAČCU
# MINELA DOBIŠ
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