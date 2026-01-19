Sarajlije u strahu od napasnika: Ko sjekirom plaši ljude po Velešićima?

Kako je za „Dnevni avaz“ izjavila Halida Telalović, mještanka ulice Muhameda ef. Pandže, ova situacija traje skoro dvije godine, od kada je tom komšiji majka preminula i od kada nema ko da brine o njegovoj terapiji.

Prema njenim tvrdnjama, riječ je o komšiji koji boluje od šizofrenije.

Sasjekao vrata

- Mi iz nekoliko kuća smo na njegovom „udaru“. Prošle godine iskomunircirala sam s njegovom sestrom koja radi u sudu, s tim da je ona rekla: „Meni je žao mog brata da smjestim u ustanovu, ja Vam ne mogu pomoći“. On je za ustanovu, ali ona je „naštimala“ da on ima radnu sposobnost, tako da ga mi ne možemo trajno zatvoriti i ja sam komunicirala sa socijalnim i Zavodom za mentalno zdravlje prošle godine, jer nam je prošle godine sjekirom sasjekao vrata totalno. Ništa nažalost nisam uspjela da postignem osim da živimo u strahu i gledamo koga će da napadne – priča nam neutješna sagovornica.

Kako saznajemo, riječ je o muškarcu I.I. (op.a. identitet poznat redakciji), koji ima oko 55 godina. Telalović je dodala kako je drugim komšijama, koji imaju dvije pudlice postavio plinsku bocu, ali na sreću oni su to uspjeli na vrijeme otkriti, pa su spriječili potencijalnu tragediju.

- Uvijek ima noževe, sjekire. Sve to on koristi non-stop. Kada prolazimo ulicom prijeti nam kako će sviju pobiti. To je postalo svakodnevno. Prošle jeseni je postavio tu plinsku bocu. Prijavili smo policiji, podnijeli smo krivičnu prijavu što nam je sasjekao vrata. Tražili smo da vidimo dokle je došla naša krivična prijava, s tim da ona još uvijek stoji negdje u ladicama Tužilaštva. To se desilo prošle godine u sedmom mjesecu – rekla je za „Dnevni avaz“ Telalović.

Dodala je da živi u kući gdje mu je rođak koji ima petero djece.

Boravak na psihijatriji

- Taj rođak je napravio kavez za djecu, da se mogu djeca igrati, da su sigurna od njega, jer on napada i tu djecu i sviju nas. Sestra mu ne dolazi i ona živi na Ilidži. On je jednom u toj kući naložio vatru i skoro ih je zapalio. Ima milion stvari koje on radi na dnevnom nivou. Ima šizofreniju, jer ima otpusnicu koju sam ja vidjela. Nisam to uslikala – kazala je naša sagovornica.

Kako tvrdi, prijetnje je dobila ona i njen suprug 15. januara 2026. godine u večernjim satima.

- On je sa sjekirom otišao mom djeveru na vrata i onda je sišao dok smo mi krenuli van da pomognemo djeveru, jer smo čuli galamu, on je već bio pred našim vratima i rekao: „Ja ću vas sasjeći“. Držao je sjekiru i muž je počeo da galami i on je otišao niz ulicu. Rekli smo mu da ćemo pozvati policiju. Pobjegao je i policija ga je uhvatila u njegovoj kući i hitna je bila. Odvezli su ga na psihijatriju i on na psihijatriji ostane 15 dana i vrati se – rekla nam je Halida.

Dodala je kako policijski službenici već znaju o kojem licu je riječ s obzirom da su ovi incidenti toliko česti. Prije dva mjeseca dogodio se i incident kada su radnici pravili plin u tom naselju, te ih je on uznemiravao. Bili su primorani pozvati policiju, nakon čega je 15 dana bio na odjelu.

Bez reakcije nadležnih

- Neke veze izgleda „burgijaju“, još uvijek nažalost nema reakcije. Psihijatrija ga otpusti kao izliječenog, oporavljenog i mi dobijemo svaki dan prijetnje smrću. Čekamo kad će on s noževima, mačetom, sjekirom izaći. Maše ispred vrata, prijeti. Ja ne znam da li je ikada bio uhapšen, pošto ne znam skoro ništa o njemu, ali svaki dan prolazim pored njegove kuće. Mi prijavimo, policija ga odveze na psihijatriju i to je sve – istakla je naša sagovornica.