Uhapšen vozač koji je usmrtio pješakinju u Kiseljaku, pa pobjegao s mjesta nesreće

Vozač koji je skrivio saobraćajnu nesreću na području Kiseljaka, a potom pobjegao, uhapšen je.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjo-bosanskog kantona, 17. januara ove godine u Policijsku stanicu Kiseljak prijavljeno je u 00:50 sati da je u mjestu Azapovići, općina Kiseljak, dogodila se saobraćajna nezgoda. U nesreći su učestvovali vozač A.B. rođen 1993. godine, iz Kiseljaka, koji je upravljao putničkim motornim vozilom marke Opel Astra i pješakinja J.M. rođena 1956. godine iz Kiseljaka.

- U ovoj saobraćajnoj nezgodi smrtno je stradala pješakinja J.M. U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom, uviđajne radnje na licu mjesta nezgode izvršili su policijski službenici OKP PU Kiseljak. Vozač putničkog motornog vozila Opel Astra se nakon saobraćajne nezgode udaljio sa lica mjesta. Operativnim radom policijskih službenika OKP PU Kiseljak, dana 17.01.2026. godine, oko 17:45 sati, u mjestu Polje Višnjica, isti je pronađen i lišen slobode – naveli su iz MUP-a SBK.

U saradnji sa nadležnim Kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenog se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje.