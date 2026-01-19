Amina Dželilović-Dedić (18) iz Bugojna koja se udala, pobjegla od muža: Našli su je promrzlu, golu i bosu

Osamnaestogodišnja Amina Dželilović-Dedić iz Bugojna koja se udala u selo Bistro uspjela je da pobjegne od porodice Dedić, saznaje portal „Avaza“.

Kako saznajemo, Amina je trenutno u policijskoj stanici gdje daje izjavu nadležnim organima.

Kako je za „Avaz“ potvrdila Aminina majka Azra, njena kćerka je uspjela pobjeći kod komšinice i to samovoljno.

- Sakrila se kod prve komšinice, uspjela je pobjeći, gola, bosa, promrzla. Žena je ugostila i pozvala Amininog oca. Otac je pozvao svog brata i radnog kolegu i otišli su po nju automobilom, jer je otac nije mogao povesti, jer ima zabranu pristupa. Amina je u stanici vidno potresena, ovo je ono što sam najgore sumnjala, da je bila maltretirana. Sve ono najgore što su od nje radili, ali eto uspjela je pobjeći. Hvala Bogu, spasila je živu glavu – rekla nam je njena majka kroz suze.

Azra je danas bila i na sudu gdje je dala izjavu, a vezano za slučaj kada je porodica Dedić pozvala policiju, nakon što im je Azra došla pred kuću kako bi vidjela svoje dijete.