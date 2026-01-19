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SAOBRAĆAJ BIO USPOREN

Video / Nesreća na autoputu kod Kaknja, pričinjena materijalna šteta

Tokom trajanja policijskog uviđaja, saobraćaj se na ovoj dionici odvijao jednom trakom

Mjesto nesreće. Avaz

M. Až.

19.1.2026

Na autoputu u blizini Kaknja, u smjeru prema Zenici, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je pričinjena materijalna šteta na jednom vozilu.

Kako je potvrđeno za "Avaz" iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u ovoj nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.

Tokom trajanja policijskog uviđaja, saobraćaj se na ovoj dionici odvijao jednom trakom.

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# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# KAKANJ
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