Video / Nesreća na autoputu kod Kaknja, pričinjena materijalna šteta

Na autoputu u blizini Kaknja, u smjeru prema Zenici, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je pričinjena materijalna šteta na jednom vozilu.
SAOBRAĆAJ BIO USPOREN
Tokom trajanja policijskog uviđaja, saobraćaj se na ovoj dionici odvijao jednom trakom
Mjesto nesreće. Avaz
Na autoputu u blizini Kaknja, u smjeru prema Zenici, danas je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je pričinjena materijalna šteta na jednom vozilu.
Kako je potvrđeno za "Avaz" iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u ovoj nesreći nije bilo povrijeđenih osoba.
Tokom trajanja policijskog uviđaja, saobraćaj se na ovoj dionici odvijao jednom trakom.
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