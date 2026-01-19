Užas u vrtiću: Petogodišnji dječak poginuo nakon što su ga pritisnula teška staklena vrata

U teškoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak prijepodne u Berlinu, u vrtiću "Adlerküken" u naselju Niederschöneweide, smrtno je stradao petogodišnji dječak nakon što su se teška staklena vrata otkinula iz ležišta i pala na njega.

Prema informacijama berlinske policije, nesreća se dogodila oko 10.15 sati u ulici Adlergestel, kada su se vrata terase, koja vode prema vanjskom prostoru za igru, iznenada srušila prema unutrašnjosti objekta. Dječak je zadobio povrede koje su bile smrtonosne, javili su njemački mediji.

Na mjesto nesreće odmah je upućen veliki broj hitnih službi. U intervenciji je učestvovalo više od 20 pripadnika vatrogasne službe, kao i nekoliko ljekarskih timova koji su pokušali reanimirati dijete, ali bez uspjeha. Na lokaciju su sletjela i dva helikoptera hitne pomoći.

Policija je brzo osigurala mjesto događaja, dok je oštećeni izlaz na terasu privremeno zatvoren drvenim pločama. Kriminalistička policija pokrenula je istragu o smrti djeteta kako bi se utvrdilo da li je do nesreće došlo usljed tehničkog kvara ili nepravilne upotrebe vrata.

- Radi se o izuzetno tragičnom događaju. Istraga će utvrditi da li je do nesreće došlo zbog tehničkog nedostatka ili greške u rukovanju - izjavio je portparol berlinske policije.

Zbog tragedije, na mjestu nesreće angažovan je i krizni interventni tim, a psihološka pomoć pružena je djeci, roditeljima i zaposlenima u vrtiću, koji su bili vidno potreseni događajem.

Vrtić "Adlerküken" pohađa oko 160 djece i raspolaže velikim dvorištem te više izlaza prema vanjskom prostoru. Dok traje istraga, nadležne službe rade na organizaciji alternativnog smještaja za djecu.

Berlinska senatska uprava za obrazovanje, omladinu i porodicu saopćila je da je "duboko potresena tragičnim incidentom", dodajući da su misli svih nadležnih institucija uz porodicu stradalog dječaka, kao i uz djecu i uposlenike vrtića.