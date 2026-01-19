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Haos u Sarajevu: Izbila masovna tučnjava u tramvaju, jedna osoba povrijeđena

Od četiri učesnika tučnjave, tri su pobjegla s mjesta događaja, dok je povrijeđena osoba ostala u tramvaju

Sarajevo: Izbila tučnjava u tramvaju. Crna Hronika

M. Až.

19.1.2026

U Sarajevu je večeras došlo do incidenta u tramvaju kada su se četiri osobe međusobno potukle, a jedna osoba je pri tom zadobila povrede, saopšteno je iz GRAS-a.

Do sukoba je došlo u 19:20 sati, a odmah je pozvana policija koja je obavila uviđaj.

Od četiri učesnika tučnjave, tri su pobjegla s mjesta događaja, dok je povrijeđena osoba ostala u tramvaju.

Iz GRAS-a su naveli da su tokom incidenta uništeni displej i štampač karata. Zbog događaja, tramvajski saobraćaj je bio obustavljen od Skenderije prema Baščaršiji u periodu od 19:50 do 20:52 sati.

- Oštro osuđujemo ovaj i svaki drugi vid nasilja i vandalskog ponašanja u vozilima javnog gradskog prevoza kojim se dovodi u pitanje sigurnost putnika i vozača. Očekujemo hitnu reakciju nadležnih u razotkrivanju ovog nemilog događaja. S obzirom na to da tramvaj posjeduje video nadzor, snimljeni materijal će biti ustupljen nadležnim organima - saopštili su iz GRAS-a.

# TUČNJAVA
# TRAMVAJ
# SARAJEVO
# GRAS
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