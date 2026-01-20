Tijelo vođe kartela nađeno dopola u snijegu: Ubicu nešto prekinulo u toku jezivog sakrivanja?

Policija od petka u 17 sati neprekidno traga za ubicama Živka Bakića (43). Kako Telegraf.rs saznaje, tijelo je pronađeno dopola prekriveno snijegom, što ukazuje na to da je ubica pokušao da sakrije tragove, ali ga je nešto omelo! Mala Ivanča i okolina jezera Trešnja već treći dan su pod potpunom opsadom policije! Kako Telegraf.rs saznaje, jake snage MUP-a neprekidno češljaju teren u potrazi za profesionalnim ubicama koji su u petak likvidirali Živka Bakića , nekadašnju fudbalsku nadu i vođu moćnog narko-kartela.

Prema informacijama do kojih je došao naš portal, jeziv prizor zatečen je na šumskom putu - ubica je, po svemu sudeći, namjeravao da potpuno sakrije tijelo kako bi dobio na vremenu, ali je iz nekog razloga u pola posla prekinut i primoran na hitno bjekstvo. Rešetali ga, pa mu pucali u čelo Prvi rezultati obdukcije lede krv u žilama i jasno ukazuju na to da dželat ništa nije prepustio slučaju. Bakić je najprije pokošen rafalom u predjelu grudi i stomaka. Dok je bespomoćno ležao na snijegu, ubica mu je prišao i izvršio jezivu "ovjeru" sa dva direktna pogotka u lobanju.

Kuća na adresi Put za Malu Ivanču 65, gdje je Bakić služio kaznu kućnog pritvora, danas je sablasno prazna i zaključana, dok mještani u strahu zaključavaju kapije. Od "Marakane" do ćelije sa teroristima Životni put Živka Bakića podsjeća na scenario za holivudski triler. Bio je perspektivan talenat, prošao je mlađe kategorije Crvene zvezde, nosio dresove Zemuna i Zete, ali je sportsku karijeru prekinula porodična tragedija. Sreću je potražio na Ibici, gdje mu je posao agenta za luksuzne vile bio savršen paravan za ulazak u visoki narko-biznis. Međutim, 2014. godine završava iza rešetaka u Španiji, u najstrožem bloku zatvora Moron de la Frontera.

Bakić je u Španiji bio pod prismotrom 24 sata dnevno, a ćeliju je dijelio sa najokorjelijim teroristima i svirepim ubicama. U očaju je pisao pisma sudijama i humanitarnim organizacijama, boreći se za slobodu, ali sudbina mu je namijenila krvav kraj. Misterija osiguranja: Ko je "tipovao" vođu? Najveća enigma za policiju trenutno je Bakićeva pratnja. On se svakodnevno šetao sa grupom mladića koji su mu glumili prijatelje i osiguranje. Upravo su oni pronašli njegovo tijelo u snijegu i pozvali pomoć. Istražitelji sada provjeravaju da li je neko iz njegovog najbližeg okruženja "prodao" informaciju ubicama i omogućio im da mu priđu tačno u trenutku kada je koristio zakonskih par sati šetnje sa nanogicom. KRAJ KLANA "AMERIKA": Mentor mu umro u ćeliji koja je ličila na diskoteku Bakićev mentor, čuveni Zoran Jakšić (66), poznat kao "čovjek sa 1.000 lica", nađen je mrtav prošle godine u zatvoru u Peruu.

Zoran Jakšić . Screenshot / YouTube Zoran Jakšić . Screenshot / YouTube