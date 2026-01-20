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AKCIJA FUP-A

Na području Tuzlanskog kantona uhapšena jedna osoba, oduzet kilogram droge

Navedeno lice se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“

Zaplijenjena droga. FUP

A. O.

20.1.2026

Policijski službenici Federalne uprave policije na području Tuzlanskog kantona 18. januara ove godine su u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te po Naredbi Općinskog suda u Živinicama, izvršili službenu radnju pretresanja i tom prilikom slobode lišili lice S.D. (1986).

Navedeno lice se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. stav 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, navode iz FUP-a.

Prilikom provođenja radnje pretresa (osobe i vozila), pronađeno je i oduzeto oko 1 kg materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Amfetamin i mobilni telefonski aparat.

Lice lišeno slobode je radi kriminalističke obrade sprovedeno u službene prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona, nakon čega će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

# DROGA
# MUP TK
# FUP
# TUZLANSKI KANTON
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