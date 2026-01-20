Stravična nesreća u BiH: Mercedesom udario pješaka, poginuo je

U saobraćajnoj nesreći koja se jučer dogodila na lokalnom putu u mjestu Bukovica Velika kod Doboja poginuo je pješak.

Nesreća se dogodila jučer, 19. januara oko 11.30, a učestvovali su automobil Mercedes kojim je upravljao vozač G.O. sa područja Doboja i pješak M.D, također iz Doboja, koji je od zadobivenih povreda preminuo u bolnici “Sveti apostol Luka” u Doboju.

Uviđaj na licu mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za sigurnost saobraćaja Doboj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.