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NA LOKALNOM PUTU

Stravična nesreća u BiH: Mercedesom udario pješaka, poginuo je

Uviđaj na licu mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za sigurnost saobraćaja Doboj

Intervencija policije. Siniša Pašalić / Ringier

A. O.

20.1.2026

U saobraćajnoj nesreći koja se jučer dogodila na lokalnom putu u mjestu Bukovica Velika kod Doboja poginuo je pješak.

Nesreća se dogodila jučer, 19. januara oko 11.30, a učestvovali su automobil Mercedes kojim je upravljao vozač G.O. sa područja Doboja i pješak M.D, također iz Doboja, koji je od zadobivenih povreda preminuo u bolnici “Sveti apostol Luka” u Doboju.

Uviđaj na licu mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice za sigurnost saobraćaja Doboj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

# DOBOJ
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# DOBOJ
# BUKOVICA VELIKA
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