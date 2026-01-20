Majka koja je bacila trogodišnju kćerku u Savu osuđena na 15 godina zatvora

Godinu dana nakon strašne tragedije, kada je 34-godišnjakinja bacila svoju kćerkicu u rijeku Savu, Županijski sud u Zagrebu objavio je presudu optuženoj majci.

Proglašena je krivom te je osuđena na 15 godina zatvora. Dobila je i mjeru psihijatrijskog liječenja, a i nakon izlaska iz zatvora bit će pod pojačanim nadzorom.

Svega četiri mjeseca prošla su od početka ovog suđenja koje je odmah zatvoreno za javnost kako bi se zaštitila privatnost ostale djece, ali i cijele porodice ove žene.

Kobni događaj

Ona je optužena jer je 14. januara prošle godine s trogodišnjim djetetom ušla u hladnu rijeku. Iako je navodno namjeravala ubiti i sebe i dijete, uspjela se spasiti.

Za tijelom djevojčice danima se intenzivno tragalo, ali je pronađeno tek mjesecima kasnije kod Beograda. Majka je zbog svog čina optužena za teško ubistvo djeteta. Osim što ju državno tužilaštvo tereti za ubistvo osobe ranjive po svojoj dobi, kao dodatna kvalifikacija navedena je i činjenica da se radilo o žrtvi koja je optuženoj bliska, kao i da je ubistvo počinjeno na podmukao način.

Na početku suđenja skrivala se ispod kapuljače i velikih sunčanih naočala, no bilo je vidljivo da u rukama čvrsto drži krunicu. Na temelju dokaza sud je rekonstruirao ono što ju je nagnalo na strašan čin, ali i njezino kretanje tog kobnog dana.

Sistem zakazao?

Zagrebačka policija je dan nakon nestanka izvijestila kako im je 34-godišnja majka dojavila da je s djetetom ušla u Savu u blizini Jankomirskog mosta. Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je nakon tog tragičnog događaja da obitelj 34-godišnjakinje nije bila u tretmanu nadležnog područnog ureda niti su bile poduzimane mjere obiteljskopravne zaštite.

Dijete je, kako se neslužbeno doznalo, imalo ozbiljne zdravstvene probleme, a majka je tvrdila da su joj vrata nadležnih institucija bila zatvorena.

Za nestalim djetetom tragalo se u više navrata duž cijelog toka rijeke Save u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, ali i dalje nizvodno. Spasilačke ekipe, uključujući policiju, vatrogasce i HGSS, pretraživale su tok rijeke pomoću čamaca, dronova i podvodnih skenera.