Uhapšeni bivši i v.d. direktora Direkcije regionalnih cesta USK predati Tužilaštvu

Uhapšeni bivši direktor JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Amir Osmančević i vršioc dužnosti direktora Edin Keškić, zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i ovlaštenja, predati su Kantonalnom tužilaštvu USK na daljnje postupanje i obradu.

Kako je saopćeno iz Kantonalnog tužilaštva USK, Osmančević i Keškić se sumnjiče da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH. Nakon hapšenja, jutros su privedeni u Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, gdje su podvrgnuti kriminalističkoj obradi.