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ODLUKOM SUDA

Nakon što su ga u Kladnju uhapsili sa kilogramom droge, Sarajliji određen pritvor

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Dučića

Općinski sud u Živinicama. Facebook

A. O.

21.1.2026

Općinski sud u Živinicama prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Semira Dučića (40) iz Sarajeva (općina Ilidža) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Živinicama pripadnici Federalne uprave policije FBiH su u večernjim satima 18. januara 2026. godine na magistralnom putu M-17 na području Kladnja obavili pretres automobila kojeg je osumnjičeni koristio, te je pronađeno jedno pakovanje sa oko 1 kilogram opojne droge amfetamin pripremljene za dalju prodaju.

Nakon pretresa osumnjičeni je lišen slobode, obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Dučića.

# KANTONALNO TUŽILAŠTVO TUZLANSKOG KANTONA
# ILIDŽA
# OPĆINSKI SUD U ŽIVINICAMA
# SEMIR DUČIĆ
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