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DONESENA PRESUDA

Alisa Mutap-Ramić dužna Murizu Memiću isplatiti 1.928,16 KM, kojeg je tužila za klevetu

Alisa Mutap-Ramić tužila je Muriza Memića za klevetu, a zbog izjave: „Alisa se bavila prostitucijom, potječe iz nečasne porodice.“

Mutap-Ramić: Tužila Muriza. Avaz

A. O.

21.1.2026

Alisa Mutap-Ramić, bivša djevojka ubijenog Dženana Memića dužna je Murizu Memiću isplatiti troškove parničnog postupka u iznosu od 1.928,16 KM, u roku od 30 dana od dostave prepisa presude.

Općinski sud u Sarajevu nakon zaključene rasprave 19. decembra 2025. održane u prisustvu punomoćnika parničnih stranaka donio je 16. januara 2026. godine presudu čime je odbijen tužbeni zahtjev.

Alisa Mutap-Ramić tužila je Muriza Memića za klevetu, a zbog izjave: „Alisa se bavila prostitucijom, potječe iz nečasne porodice.“

U obrazloženju presude, između ostalog, navodi se da je tužiteljica 13. januara 2020. godine podnijela tužbu protiv tuženog, u kojoj je navela da je 18.10.2019. godine na YouTube kanalu samoproklamovanog novinara istraživača Alena Avdića, objavljen intervju sa tuženim Murizom Memićem, ocem Dženana Memića, pod naslovom „Muriz otkriva šokantne detalje: „Alisa Mutap se bavila...“.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# DŽENAN MEMIĆ
# ALISA MUTAP-RAMIĆ
# MURIZ MEMIĆ
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