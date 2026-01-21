Detalji hapšenja zbog dječije pornografije: Vjeroučitelj iz Bijeljine osumnjičen da je vrbovao na društvenim mrežama

Muškarac M.H. iz Bijeljine koji je uhapšen zbog dječije pornografije je vjeroučitelj, saznaje Srpska.info.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanja djece za pornografiju, uhapšen je od strane policijskih službenika Uprave kriminalističke policije MUP-a RS, u saradnji s pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, u okviru akcije „Sistem“.

- Sumnjiči se da je u prethodnom periodu putem interneta posjećivao internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječije pornografije, te preuzimao fotografije i video snimke, nakon čega je koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju uvozio i distribuirao pomenuti sadržaj – saopštio je MUP RS.