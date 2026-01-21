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KRIVIČNO DJELO

Detalji hapšenja zbog dječije pornografije: Vjeroučitelj iz Bijeljine osumnjičen da je vrbovao na društvenim mrežama

Po naredbi nadležnog suda izvršen je pretres kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni

Putem društvenih mreža vrbovao djecu. MUP RS

Dž. M.

21.1.2026

Muškarac M.H. iz Bijeljine koji je uhapšen zbog dječije pornografije je vjeroučitelj, saznaje Srpska.info.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo iskorištavanja djece za pornografiju, uhapšen je od strane policijskih službenika Uprave kriminalističke policije MUP-a RS, u saradnji s pripadnicima Policijske uprave Bijeljina, u okviru akcije „Sistem“.

- Sumnjiči se da je u prethodnom periodu putem interneta posjećivao internet stranice koje su sadržavale materijale sa fotografijama dječije pornografije, te preuzimao fotografije i video snimke, nakon čega je koristeći društvene mreže i aplikacije za komunikaciju uvozio i distribuirao pomenuti sadržaj – saopštio je MUP RS.

Pored toga, on se sumnjiči i da je putem društvenih mreža vrbovao djecu, te ih navodio na izradu sadržaja dječije pornografije.

Po naredbi nadležnog suda izvršen je pretres kuće, stambenih objekata i pokretnih stvari koje koristi osumnjičeni, kojom prilikom su pronađeni i oduzeti računari, mobilni telefoni, memorijske kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Nakon završene kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat Okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina.

# KRIVIČNO DJELO
# DJEČIJA PORNOGRAFIJA
# HAPŠENJE
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