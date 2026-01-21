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KANTONALNI SUD

Ukinuta presuda inspektorici Ajli Čeljo: Ponovo će joj se suditi

Optužnicom se tereti da je u periodu od 27. januara 2022. do 10. januara 2023. godine, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, od vlasnika privatne medicinsko-biohemijske laboratorije u Sarajevu tražila i primila novac kako mu ne bi izdala prekršajni nalog s novčanom kaznom

Ajla Čeljo. Facebook

S. S.

21.1.2026

Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku kojom je ukinuo presudu Općinskog suda protiv sarajevske inspektorice Ajle Čeljo i predmet vratio na ponovno suđenje, potvrdila je za "Avaz" advokatica Dijana Hasić-Kamarić.

Prethodnom presudom Općinskog suda u Sarajevu, Čeljo, zaposlena kao inspektorica rada u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, bila je osuđena na dvije godine zatvora zbog krivičnog djela primanja dara i drugih oblika koristi.

Optužnicom se tereti da je u periodu od 27. januara 2022. do 10. januara 2023. godine, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, od vlasnika privatne medicinsko-biohemijske laboratorije u Sarajevu tražila i primila novac kako mu ne bi izdala prekršajni nalog s novčanom kaznom.

Nakon što je vlasnik laboratorije prijavio ove navode, Tužilaštvo Kantona Sarajevo provelo je posebne istražne radnje, a inspektorica je uhapšena tokom simuliranog davanja mita, prilikom preuzimanja označenih novčanica u iznosu od 1.000 KM, koliko je, prema navodima optužnice, i zahtijevala.

# AJLA ČELJO
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