Ukinuta presuda inspektorici Ajli Čeljo: Ponovo će joj se suditi

Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku kojom je ukinuo presudu Općinskog suda protiv sarajevske inspektorice Ajle Čeljo i predmet vratio na ponovno suđenje, potvrdila je za "Avaz" advokatica Dijana Hasić-Kamarić.
Prethodnom presudom Općinskog suda u Sarajevu, Čeljo, zaposlena kao inspektorica rada u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, bila je osuđena na dvije godine zatvora zbog krivičnog djela primanja dara i drugih oblika koristi.
Optužnicom se tereti da je u periodu od 27. januara 2022. do 10. januara 2023. godine, nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, od vlasnika privatne medicinsko-biohemijske laboratorije u Sarajevu tražila i primila novac kako mu ne bi izdala prekršajni nalog s novčanom kaznom.
Nakon što je vlasnik laboratorije prijavio ove navode, Tužilaštvo Kantona Sarajevo provelo je posebne istražne radnje, a inspektorica je uhapšena tokom simuliranog davanja mita, prilikom preuzimanja označenih novčanica u iznosu od 1.000 KM, koliko je, prema navodima optužnice, i zahtijevala.