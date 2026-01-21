Ukinuta presuda inspektorici Ajli Čeljo: Ponovo će joj se suditi

Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku kojom je ukinuo presudu Općinskog suda protiv sarajevske inspektorice Ajle Čeljo i predmet vratio na ponovno suđenje, potvrdila je za "Avaz" advokatica Dijana Hasić-Kamarić.

Prethodnom presudom Općinskog suda u Sarajevu, Čeljo, zaposlena kao inspektorica rada u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, bila je osuđena na dvije godine zatvora zbog krivičnog djela primanja dara i drugih oblika koristi.