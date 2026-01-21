Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Automobil završio na krovu

Jedno lice upućeno je na ukazivanje ljekarske pomoći

Mjesto nesreće. Avaz

Piše: Sedin Spahic

21.1.2026

Na Bulevaru Meše Selimovića u Sarajevu večeras oko 18:45 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno putničko vozilo završilo prevrnuto na krovu nasred kolovoza.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je za "Avaz" da je prijavljena saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo te da su policijski službenici na terenu.

- Saobraćajna nesreća prijavljena je oko 18:45 sati na Bulevaru Meše Selimovića. U nesreći je učestvovalo jedno vozilo, policija vrši uviđaj, a jedno lice upućeno je na ukazivanje ljekarske pomoći - naveli su iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.