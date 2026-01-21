Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Automobil završio na krovu

Na Bulevaru Meše Selimovića u Sarajevu večeras oko 18:45 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno putničko vozilo završilo prevrnuto na krovu nasred kolovoza.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je za "Avaz" da je prijavljena saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovalo jedno vozilo te da su policijski službenici na terenu.

- Saobraćajna nesreća prijavljena je oko 18:45 sati na Bulevaru Meše Selimovića. U nesreći je učestvovalo jedno vozilo, policija vrši uviđaj, a jedno lice upućeno je na ukazivanje ljekarske pomoći - naveli su iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

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