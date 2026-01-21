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KRVAVI UŽAS

Sin brutalno napao majku u stanu: Prvo je tukao pa je izbo nožem

Ženi su konstatovane teške tjelesne povrede

MUP Srbije. Mateja Beljan / Telegraf.rs

M. Až.

21.1.2026

U KBC Zemun u jutarnjim satima dovezena je S.S.R. (56), koja je zadobila teške tjelesne povrede u svom stanu, nezvanično saznaje Telegraf.

Prema nezvaničnim informacijama, incident je izbio nakon verbalnog sukoba sa sinom L.R. (25). L.R. je fizički napao majku, a potom joj nožem nanio povrede u predjelu glave, vrata i ramena. 

Ženi su konstatovane teške tjelesne povrede, a zadržana je na odjeljenju Šoka, gdje joj se pruža dalja medicinska pomoć.

L.R. se udaljio prije dolaska policije. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

# SRBIJA
# NAPAD
# ZEMUN
# NOŽ
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