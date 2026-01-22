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KRVAVA DRAMA

"Čuli smo buku i zapomaganje": Uhapšen mladić (25) koji je majku (56) pretukao, pa joj zabio nož u vrat

Sin je najprije fizički nasrnuo na majku, zadajući joj brojne udarce po glavi i tijelu

Hitna pomoć na terenu. Aleksandar Dimitrijević / Ringier (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

22.1.2026

Zemunska policija uhapsila je L. R. (25) zbog sumnje da je u srijedu ujutru, nakon brutalnog premlaćivanja, nožem pokušao da ubije svoju majku S. S. R. (56).

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, njemu se na teret stavlja pokušaj ubistva, dok se nesretna žena sa teškim povredama vrata i glave nalazi u KBC Zemun, piše Telegraf.rs.

Krvava drama odigrala se u srijedu oko 8:30 sati u porodičnom stanu, kada je mirno jutro prekinuto jezivim nasiljem. 

Ono što je počelo kao verbalna svađa majke i sina, završilo se pokušajem najtežeg zločina.

Prvo je zvjerski mlatio, pa potegao nož

Istraga je otkrila svirepe detalje napada. Sin je najprije fizički nasrnuo na majku, zadajući joj brojne udarce po glavi i tijelu. 

Nesretna žena primljena je u bolnicu u neprepoznatljivom stanju, sa mnogobrojnim masnicama i podljevima po cijelom tijelu, teškom ranom na vratu nanijetom nožem i povredama na rukama koje su nastale dok je pokušavala da se odbrani od sječiva.

Borba za život u KBC Zemun

Žrtva je kolima Hitne pomoći hitno prevezena u bolnicu, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život. 

Zbog kritičnog stanja, smještena je na odjeljenje Šoka, a ljekari neprestano prate njene vitalne funkcije.

Određeno zadržavanje po nalogu VJT

Brzom reakcijom policije, napadač je odmah lišen slobode. 

Više javno tužilaštvo je, s obzirom na težinu povreda i način izvršenja dela, incident odmah okvalifikovalo kao pokušaj ubistva. L. R. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti izveden pred tužioca.

Komšije su i dalje u stanju potpunog šoka.

- Čuli smo buku i zapomaganje u srijedu ujutru, ali niko nije mogao da vjeruje da je sin spreman da sopstvenoj majci nanese takve povrede. Svi se molimo da žena preživi - kaže jedan od potresenih komšija.

# STAN
# ZEMUN
# POLICIJA
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