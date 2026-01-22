"Čuli smo buku i zapomaganje": Uhapšen mladić (25) koji je majku (56) pretukao, pa joj zabio nož u vrat

Zemunska policija uhapsila je L. R. (25) zbog sumnje da je u srijedu ujutru, nakon brutalnog premlaćivanja, nožem pokušao da ubije svoju majku S. S. R. (56).

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, njemu se na teret stavlja pokušaj ubistva, dok se nesretna žena sa teškim povredama vrata i glave nalazi u KBC Zemun, piše Telegraf.rs.

Krvava drama odigrala se u srijedu oko 8:30 sati u porodičnom stanu, kada je mirno jutro prekinuto jezivim nasiljem.

Ono što je počelo kao verbalna svađa majke i sina, završilo se pokušajem najtežeg zločina.

Prvo je zvjerski mlatio, pa potegao nož

Istraga je otkrila svirepe detalje napada. Sin je najprije fizički nasrnuo na majku, zadajući joj brojne udarce po glavi i tijelu.

Nesretna žena primljena je u bolnicu u neprepoznatljivom stanju, sa mnogobrojnim masnicama i podljevima po cijelom tijelu, teškom ranom na vratu nanijetom nožem i povredama na rukama koje su nastale dok je pokušavala da se odbrani od sječiva.

Borba za život u KBC Zemun

Žrtva je kolima Hitne pomoći hitno prevezena u bolnicu, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život.