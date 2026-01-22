Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON PONOĆI

Haos na sjeveru države: Eksplozija raznijela kuću do temelja, izgorio automobil i oštećena još dva objekta

Policija trenutno obavlja uviđaj nakon kojeg će biti poznato više detalja

Jaka eksplozija. TERITORIJALNA VATROGASNO-SPASILAČKA JEDINICA DERVENTA

S. S.

22.1.2026

Snažna eksplozija desila se danas, 22. januara u Derventi na jednom imanju.

Kako piše “Derventacafe.com”, sve se odigralo u Drijenu nakon ponoći, a nakon eksplozije jedan objekat je potpuno srušen, a izgorio je automobil, dok su velika oštećenja na još dva objekta, od kojih je jedan kuća.

Ovaj portal navodi da su na teren izašli pripadnici Teritorijalne-vatrogasne jedinice Derventa, a službenici Policijske stanice Derventa trenutno obavljaju uviđaj nakon kojeg će biti više informacija.

Navode da se najvjerovatnije eksplozija desila u garaži na imanju R.M, a koja je srušena do temelja i u kojoj je izgorio automobil, dok su velika oštećenja i na pomoćnom objektu i obližnjoj kući, na kojoj su popucali prozori i crijepovi.

# DERVENTA
# EKSPLOZIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.