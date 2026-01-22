Jelena spasila život ženi koja koja godinama trpi porodično nasilje: Pijan htio da ih oboje gurne u Vrbas

– Krajičkom oka vidim parkiran automobil, svjetla upaljena, a pored njega muškarac doslovno vuče ženu koja je na koljenima. Auta ispred mene samo prolaze, zaustavljam se da vidim šta se dešava, i ovi iza mene me samo zaobilaze i nastavljaju dalje – napisala je Jelena Pralica.

Kako je napisala, drama se desila sinoć oko 21 čas, u naselju Šeher (Srpske Toplice), kada je Jelena, sa malom kćerkom u automobilu. otišla po sina, koji je bio na treningu.

Sve to se odigravalo pred očima Jelenine djece, jer su njen sin i kćerka bili u automobilu.

Ispostavit će se da je u pitanju dugogodišnje porodično nasilje i da je Jelena, primivši je u svoj automobil, žrtvi u posljednjem trenutku spasila život. Jer, suprug je, ne prvi put, pokušao da je ubije.

- Na obali Vrbasa, u mračnom dijelu naselja, krajičkom oka vidim parkiran automobil, svjetla upaljena, a pored njega muškarac doslovno vuče ženu koja je na koljenima – navodi Pralica.

Žena se. kaže, nekako istrgla i potrčala prema cesti, Jelena je otvorila prozor i pitala je da li je dobro i treba li joj pomoć.

– Prilazi mi i moli samo da je odvedem odatle. Ulazi na zadnja vrata iza mene, shvatam da joj nije svejedno jer vidi da su u autu i djeca, ali joj govorim da samo brzo uđe. Bukvalno u zadnji čas uspijeva da zatvori vrata, jer je u međuvremenu i taj muškarac stigao do nas i pokušava da ih otvori. Ne znam kako u sekundi uspijevam pomiriti strah od toga da je ne izvuče i onog da ne ispadne tu iz mog auta, ali brzo se udaljavamo, vozim sa srcem u petama i bez daha, i ona mi govori da ne moram da brinem, da je ključ od auta kod nje i da on ne može da nas prati i stigne – napisala je hrabra Banjalučanka.

Žrtva joj je rekla da joj nije potrebna medicinska pomoć, i zamolila Jelenu da je odveze kući.

– Pitam je u jednom momentu da li je taj muškarac neko koga poznaje, ko može da joj naudi, odgovara da joj je to suprug, u braku su već 18 godina, i tu kreće bujica, saznajem čitav njihov zajednički život i probleme koji su doveli do toga da je to večer, u alkoholisanom stanju, odveo do Vrbasa s namjerom da ih oboje gurne i baci u rijeku. Borila se, kaže, kao lavica – napisala je Jelena.

Ostajem je, kaže, bez daha slušajući strašne detalje iz života nekoga koga prvi put vidi, nastojeći da kaže nešto smisleno, ali da istovremeno poštuje njenu intimu i bol kroz koju prolazi.

– Govorim joj da ima nade, da izlaz postoji, da mora da potraži spas. I da brine o sebi – poručuje Jelena.

Razmišljala je i o svojoj djeci, koja su sve vrijeme bila u automobilu.

– Djevojčica je mala i ništa ne razumije, dječak se, naravno, uplašio, najviše toga da će nas taj čovjek pronaći i pratiti. Govorim mu da to sigurno nije moguće, a i da mi nismo ti koji su učinili nešto loše, već samo dobro, i onoliko koliko je bilo u našoj moći – dodaje Jelena.

Pozvala je policiju, i dalje uplašena zbog onoga čemu je svjedočila, ali i onoga što tek može da se desi.

– Razmišljam da li sam pogriješila, u autu su mi bila djeca. Ne znam. Možda, vjerovatno. Mogla sam samo okrenuti glavu, praviti se da ne vidim, dodati gas. Nisam mogla. Ono ljudsko u meni nije mi dozvolilo da samo prođem i nastavim kao da se ništa ne dešava – iskrena je Jelena.

Ne želi da govori ružno o onima koji nisu zastali i pomogli, čak ni zbog toga što su u autima uglavnom bili muškarci koji su došli po sinove na trening.

-Oni najbolje znaju kako se osjećaju zbog toga i šta im je na duši. I čemu uče svoju djecu. A ona... Ako ikada ovo pročita, a i ako ne pročita, njoj i svakoj drugoj ženi koja proživljava isti ili sličan pakao samo želim da kažem da rješenje postoji, da traži pomoć, da nije sramota, da ima ljudi koji će je izbaviti, da mora da voli sebe i da se bori za sebe, da spas postoji – poručila je Jelena Pralica.

Poželjela je nesretnoj ženi svu sreću u životu.

– A vama želim da nikad ne okrenete ni pogled ni srce od nekoga ko se bori za život, kome ste možda baš vi u tom trenutku jedina nada, jedina ruka i jedina šansa da preživi – poručila je Jelena Pralica.