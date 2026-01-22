Mutap-Ramić dužna isplatiti novac ocu Dženana Memića: Alisa mi je odvela dijete u smrt i još me tuži za klevetu

Alisa Mutap-Ramić, bivša djevojka ubijenog Dženana Memića, dužna je Murizu Memiću nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.928,16 KM, u roku od 30 dana od dostave prepisa presude.

Općinski sud u Sarajevu nakon zaključene rasprave 19. decembra 2025. održane u prisustvu punomoćnika parničnih stranaka donio je 16. januara 2026. godine presudu čime je odbijen tužbeni zahtjev. Alisa Mutap-Ramić tužila je Muriza Memića za klevetu, a zbog izjave: „Alisa se bavila prostitucijom, potječe iz nečasne porodice“.

Duševna bol

Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio Muriz Memić, otac ubijenog Dženana, „dama koliko je tražila nije dobila“.

- Na kraju presuda još nije pravosnažna, ali morat će platiti sudske troškove. Ali evo vidite vi, ona mi je odvela dijete u smrt i još kasnije mene tuži za neku klevetu. A evo, sud je presudio, da je to tako. Alisa Mutap je tužila da sam joj nanio duševnu bol i vidite, ona je tražila tri hiljade maraka i njoj bi prestala ta duševna bolu da sam ja platio. Mislim, to je ponižavanje žrtve, ismijavanje, pokušano je to tako, ali evo, sud je presudio, da nije tako – rekao nam je Muriz Memić.

Na sve spremni

Kaže kako bi svašta imao dodati, ali je možda bolje prešutjeti.

- Vidite vi na šta su oni spremni i ti advokati koji su nju zastupali. Ona je sad trenutno na robiji i evo, ja se pitam za te sudske troškove, od čega će ih platiti? Meni te pare ne trebaju, ali od čega će ih ona platiti? Znači, ona je na robiji. Ona je presuđena da je lažno svjedočila, iako je trebala biti presuđena za pomoć učiniocu poslije učinjenog krivičnog djela. Evo, vidimo, još nema kraja tome, ali evo, ja joj opet ponavljam, ona mi je djete odvela u smrt i na kraju je nagovore, jer ne zna to ona, da me tuži za neku klevetu – ističe Muriz za „Dnevni avaz“.