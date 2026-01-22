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SUD

Mutap-Ramić dužna isplatiti novac ocu Dženana Memića: Alisa mi je odvela dijete u smrt i još me tuži za klevetu

Duševna bol bi joj prestala da sam ja platio. Dama koliko je tražila nije dobila. To je ponižavanje žrtve, ismijavanje, kazao nam je Memić

Memić: Alisa tražila 3.000 KM. Avaz

Piše: Amila Ovčina

22.1.2026

Alisa Mutap-Ramić, bivša djevojka ubijenog Dženana Memića, dužna je Murizu Memiću nadoknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od 1.928,16 KM, u roku od 30 dana od dostave prepisa presude.

Općinski sud u Sarajevu nakon zaključene rasprave 19. decembra 2025. održane u prisustvu punomoćnika parničnih stranaka donio je 16. januara 2026. godine presudu čime je odbijen tužbeni zahtjev. Alisa Mutap-Ramić tužila je Muriza Memića za klevetu, a zbog izjave: „Alisa se bavila prostitucijom, potječe iz nečasne porodice“.

Duševna bol

Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio Muriz Memić, otac ubijenog Dženana, „dama koliko je tražila nije dobila“.

- Na kraju presuda još nije pravosnažna, ali morat će platiti sudske troškove. Ali evo vidite vi, ona mi je odvela dijete u smrt i još kasnije mene tuži za neku klevetu. A evo, sud je presudio, da je to tako. Alisa Mutap je tužila da sam joj nanio duševnu bol i vidite, ona je tražila tri hiljade maraka i njoj bi prestala ta duševna bolu da sam ja platio. Mislim, to je ponižavanje žrtve, ismijavanje, pokušano je to tako, ali evo, sud je presudio, da nije tako – rekao nam je Muriz Memić.

Na sve spremni

Kaže kako bi svašta imao dodati, ali je možda bolje prešutjeti.

- Vidite vi na šta su oni spremni i ti advokati koji su nju zastupali. Ona je sad trenutno na robiji i evo, ja se pitam za te sudske troškove, od čega će ih platiti? Meni te pare ne trebaju, ali od čega će ih ona platiti? Znači, ona je na robiji. Ona je presuđena da je lažno svjedočila, iako je trebala biti presuđena za pomoć učiniocu poslije učinjenog krivičnog djela. Evo, vidimo, još nema kraja tome, ali evo, ja joj opet ponavljam, ona mi je djete odvela u smrt i na kraju je nagovore, jer ne zna to ona, da me tuži za neku klevetu – ističe Muriz za „Dnevni avaz“.

Poručio je kako će se morati na kraju saznati ko je ubio Dženana, a kako kaže Muriz, to najbolje zna Alisa i njena porodica.

- Ona najbolje zna, ona je s njim bila, ona ga je otkrila. Zbog nje je otišao u Aleju, i to mogu reći – zaključio je Muriz Memić za „Dnevni avaz“.

"Ona je osuđena na dvije i po godine, ja sumnjam da će odležati sve to"

Alisa Mutap-Ramić koja je osuđena na dvije i po godine zatvora za davanje lažnog iskaza koji se odnosi na okolnosti stradanja Dženana, koji je preminuo 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži, ove godine bi trebala izaći na slobodu.

- Pa, izaći će. Ona je osuđena na dvije i po godine, ja sumnjam da će odležati sve to, znate kakav je zakon. Može dobiti pomilovanja, u svakom slučaju, izaći će do kraja godine, eto i da odleži sve do kraja. Ali vidite, na šta su ti ljudi sve spremni i kako to ide, znači, ovo je nezapamćano da se neko ovoliko ponižava. I vidite koliko to traje, to je podnešeno, čini mi se 13. januar 2020., a sada je 2026. godina i onda svjedoci, i njen muž kaže: „Ona je plakala u ćošku“, pa je to bilo narodu smiješno, čuj plakala u ćošku. Ali evo, ja je pitam kako bi to prestala, da je ta bol, da sam ja presuđen, da sam ja morao platiti? Znači, ta bi duševna bol prestala, da sam ja platio. Smiješan je način na koji ljudi nešto rade, ali to je po meni bila provokacija, to je samo da se troši i vrijeme na gluposti, maltene šest godina sudski postupak traje – kazao nam je Memić.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# DŽENAN MEMIĆ
# ALISA MUTAP-RAMIĆ
# MURIZ MEMIĆ
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