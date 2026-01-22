Uhapšene tri osobe: Pronađeni opojna droga, oružje i eksplozivne naprave

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a, Sektora kriminalističke policije, Odsjek za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i policijskih uprava/stanica su dana 21.01.2026. godine, na više lokacija na području Tuzlanskog kantona, uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i postupajući po naredbama nadležnih općinskih sudova, a po prethodno sačinjenom Operativnom planu sprovođenja zajedničkih mjera i radnji na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, izvršili pretresanje lica, putničkih motornih vozila, te stambenih i drugih prostorija koja koriste lica koja se dovode u vezu sa počinjenjem navedenih krivičnih djela.

Prilikom pretresanja na području Gračanice, Živinica, Gradačca, Lukavca i Tuzle, na sedam lokacija obuhvaćenih pretresanjem, pronađeni su i oduzeti sljedeći predmeti: ukupno 10 (deset) pvc. pakovanja sa sadržajem materije bijele boje koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Amfetamin Speed", 20 (dvadeset) pvc. pakovanja sa sadržajem biljne materije koje svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Cannabis Sativa", 1(jedno) pvc pakovanja sa sadržajem materije roza boje koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, 428 (četiristotinedvadesetosam) tableta različite boje i oblika koje izgledom asociraju na opojnu drogu "Extasy", 6 (šest) digitalnih vaga za precizno mjerenje, novac različitih valuta i apoena, u iznosu: 18.550,00 KM, 2000$ , 2135,00 Euro, 1 pištolj marke "Blow" cal 9 mm, 4 ručne bombe, 13 komada pištoljske municije, 2 mobilna aparata, metalne kutije sa tragovima biljne i bijele materije, 3 drobilice, cjevčice i epruveta sa tragovima materije koje asociraju na opojne droge, 2 pvc. kese u kojima se nalaze sjemenke koje asociraju na sjemenke opojne droge Canabis Sativa, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih druga, a koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Privremeno oduzete materije koje podliježu vještačenju, biće predmeti vještačenja, te će protiv svih lica obuhvaćenih navedenim pretresima, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podneseni adekvatni izvještaji sa dokazima.

U okviru istrage, po nalogu postupajućeg tužioca, oduzeta je sloboda tri lica, i to: M.Đ. (1974) iz Gračanice, A.V. (2001) iz Živinica i E.H. (2000) iz Gradačaca, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, te će isti, nakon kriminalističke obrade uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje, saopćeno je danas iz MUP-a TK.