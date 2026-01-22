Advokat Ajanovića tvrdi: Debevec davao lažne informacije Tužilaštvu zasnovane na FB statusima Jasmina Mulahusića

U sudnici Općinskog suda u Sarajevu u toku je ročište za produženje pritvora Muhamedu Ajanoviću za još dva mjeseca, kojom prilikom je danas Tužilaštvo Kantona Sarajevo navelo da postoji strah od utjecaja na svjedoke i od bjekstva.

Kada je riječ o novim okolnostima, Tužilaštvo je navelo da je Ajanović Selmi Tosum Šoković, drugoj dekanesi omogućio da ima dvije rukovodeće pozicije, mimo zakona.

Također, na današnjem ročištu je Tužilaštvo navelo kako su pojedini svjedoci tražili mjere zaštite, te da su obavljeni pretresi u prethodnom periodu.

Tužilac Darko Martinčević naveo je da je novi podatak da je Ajanović izvršio nostrifikaciju diplome u Zagrebu, te da može raditi u zemljama EU, što otvara mogućnost bjekstva.

Advokat Ajanovića, Alen Nakić istakao je da su jučerašnji pretresi kuće i ordinacije procesna dimna zavjesa da se zamagli stvarno stanje i da Tužilaštvo želi da pokaže da je uspio upregnuti ljude iz pravosuđa i kriminalnog miljea, a ako je sve to radio kako se uopšte Ajanović bavio svojim poslom?!