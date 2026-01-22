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OPĆINSKI SUD SARAJEVO

Advokat Ajanovića tvrdi: Debevec davao lažne informacije Tužilaštvu zasnovane na FB statusima Jasmina Mulahusića

Tužilac Darko Martinčević naveo je da je novi podatak da je Ajanović izvršio nostrifikaciju diplome u Zagrebu, te da može raditi u zemljama EU

Sa današnjeg ročišta - Avaz
Sa današnjeg ročišta Muhamedu Ajanoviću u Općinskom sudu u Sarajevu - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Sedin Spahic

22.1.2026

U sudnici Općinskog suda u Sarajevu u toku je ročište za produženje pritvora Muhamedu Ajanoviću za još dva mjeseca, kojom prilikom je danas Tužilaštvo Kantona Sarajevo navelo da postoji strah od utjecaja na svjedoke i od bjekstva.

Kada je riječ o novim okolnostima, Tužilaštvo je navelo da je Ajanović Selmi Tosum Šoković, drugoj dekanesi omogućio da ima dvije rukovodeće pozicije, mimo zakona.

Također, na današnjem ročištu je Tužilaštvo navelo kako su pojedini svjedoci tražili mjere zaštite, te da su obavljeni pretresi u prethodnom periodu.

Tužilac Darko Martinčević naveo je da je novi podatak da je Ajanović izvršio nostrifikaciju diplome u Zagrebu, te da može raditi u zemljama EU, što otvara mogućnost bjekstva.

Advokat Ajanovića, Alen Nakić istakao je da su jučerašnji pretresi kuće i ordinacije procesna dimna zavjesa da se zamagli stvarno stanje i da Tužilaštvo želi da pokaže da je uspio upregnuti ljude iz pravosuđa i kriminalnog miljea, a ako je sve to radio kako se uopšte Ajanović bavio svojim poslom?!

Naveo je da Tužilaštvo iznosi tendeciozne tvrdnje na osnovu izjava Ranka Debevca koji, kako kaže, se boji da da izjavu, a zapravo ima strah od toga da je davanje lažne izjave krivično djelo.

Nakić je također istakao da su pretresi na osnovu izjava, te da postoje duple ladice u kancelarijama, a da na pretresima nije pronađeno ništa. Također je naveo da su izvori Ranka Debevca o Ajanoviću zapravo Facebook statusi Jasmina Mulahusića.

Naime, kako je navedeno, Ranko Debevec tvrdi da su date instrukcije vanbračnoj supruzi Ajanovića, Fahreti Hrustemović, o tome kako će utjecati na svjedoke.

Bonus video: 

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# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# MUHAMED AJANOVIĆ
# ROČIŠTE
# SARAJEVO
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