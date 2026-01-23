Uhapšen deda zbog sumnje na obljubu nad maloljetnom unukom

Policija na teritoriji Beograda uhapsila je G. M. (57) zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo obljube nad djetetom, prenosi Telegraf.

Žrtva je njegova četrnaestogodišnja unuka, a izjavu o događaju dala je u prisustvu majke. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kojem roku će biti priveden na saslušanje.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je deda ovo teško krivično djelo nad unukom izvršio u više navrata.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje će sprovesti dalju istragu. Budući da je žrtva maloletno lice, istražni organi će preduzeti sve mjere kako bi zaštitili integritet djeteta, a iskaz će biti uzet uz prisustvo stručnih lica i psihologa.

Krivični zakonik Srbije za obljubu nad djetetom predviđa izuzetno stroge sankcije. Za najteže oblike ovog djela, posebno kada postoji srodstvo ili zloupotreba položaja, zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Sve nadležne službe, uključujući i Centar za socijalni rad, uključene su u pružanje podrške i zaštite žrtvi od samog trenutka prijave.